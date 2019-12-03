Хоккей
РБКСборная России по хоккею назвала состав на Кубок Первого канала
Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на второй этап Еврохоккейтура. Список игроков, которые выступят в составе национальной команды на Кубке Первого канала, опубликован на официальном сайте Федерации хоккея России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Билялов, Лямкин и еще три игрока «Ак Барса» вызваны в сборную России на Кубок Первого канала
Спорт БИЗНЕС Online07:05
Первый канал покажет в прямом эфире две игры сборной РФ на домашнем этапе Еврохоккейтура
ТАСС Спортвчера в 12:40
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
Происшествия
Верховный суд Карелии вынес приговор петрозаводскому «маньяку» Ипатову
Ипатова признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью, угрозе убийством и убийстве двух лиц из хулиганских побуждений, сообщает Следком Карелии.
Происшествия
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского
19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Политика
Трамп и Макрон признали необходимость наладить диалог с Россией
Макрон, в свою очередь, отметил, что необходимо налаживать стратегический диалог с Россией, передает ТАСС.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Политика
Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Общество
МИД РФ назвал обвиняемого в шпионаже Пола Уилана симулянтом
Обвиняемый в шпионаже гражданин США и еще трех стран Пол Уилан прибегает к симуляции, которая входит в курс подготовки разведки, а его здоровью ничего не угрожает.
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Общество
США арестовали россиянина за попытку обойти санкции
Сотрудник российской компании KS Engineering Олег Никитин был арестован в США по обвинению в попытке обойти санкции на поставку энергооборудования.
Энергетика
Россия и Украина подписали десятилетний контракт по транзиту нефти
Россия и Украина заключили десятилетний контракт по транзиту нефти.
Спорт
Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории
Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Воронежской области пострадали 14 человек
По предварительным данным регионального центра медицины катастроф, при опрокидывании междугородного автобуса в Богучарском районе 3 декабря травмы получили 14 человек.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
Шоу-бизнес
Дочери Филиппа Киркорова исполнилось восемь лет
Филипп Киркоров с большим размахом отметил день рождения своей дочери.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Шоу-бизнес
Актер Певцов обвинил Познера в желании уничтожить Россию
Актер Дмитрий Певцов назвал журналиста Владимира Познера врагом России, который хочет, чтобы страна вымерла.
Шоу-бизнес
Исполнилась мечта: Таисия Повалий впервые стала бабушкой
Летом этого года стало известно, что в их семье грядет пополнение. Сама Таисия не скрывала, что давно готова стать бабушкой.
Происшествия
СК показал последствия обрушения автомобильного моста в Оренбурге
Следственный комитет разместил в соцсетях видео с места крушения автомобильного моста в Оренбурге.
Экономика
Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»
Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.
Политика
В США заявили о малоэффективности антироссийских санкций
Заместитель госсекретаря США Дэвид Хэйл заявил о малоэффективности антироссийских санкций.
Политика
СБУ объявила в розыск Цемаха, которого ранее выдала РФ
Подозреваемый по делу о крушении "Боинга" Малайзийских авиалиний в Донбассе Владимир Цемах объявлен в розыск по запросу Службы безопасности Украины, сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.
Технологии
Роскачество проверило приложения для заказа такси
Роскачество проверило наиболее популярные у россиян мобильные приложения для заказа такси.
Энергетика
На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу
Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу.
Происшествия
Фанаты «Зенита» поддержали арестованных болельщиков «Спартака»
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.