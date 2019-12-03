Хоккей

РБКРБКСборная России по хоккею назвала состав на Кубок Первого канала

СКА
Ак Барс
завтра
в 11:30
Хоккей, КХЛ
ЦСКА
2 – 4
СКА
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Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на второй этап Еврохоккейтура. Список игроков, которые выступят в составе национальной команды на Кубке Первого канала, опубликован на официальном сайте Федерации хоккея России.
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