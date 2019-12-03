Хоккей
Советский спортСтал известен состав сборной России на Кубок Первого канала
Штаб сборной России объявил состав национальной команды на Кубок Первого канала, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Билялов, Лямкин и еще три игрока «Ак Барса» вызваны в сборную России на Кубок Первого канала
Спорт БИЗНЕС Online07:05
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
Политика
Украинские власти заявили о смене руководства «Нафтогаза»
"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях" - подчеркнул Оржель.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Происшествия
Житель иркутского поселка погиб в результате нападения медведя
Житель поселка Витимский в Иркутской области погиб в результате нападения медведя-шатуна, который пробрался к нему в дом.
Общество
В МИД России назвали Пола Уилана симулянтом
В МИД России считают массированной кампанией дезинформации попытки продвигать тезис о том, что обвиняемый в шпионаже в России американец Пол Уилан арестован без вины и ему не оказывается надлежащая медпомощь.
Происшествия
Под завалами дома в Белгородской области найден погибший
Под завалами дома в поселке Яковлево Белгородской области, где произошел взрыв газа, найден погибший мужчина, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталью Гончаренко.
Политика
Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
Культура
Премию за худшее описание секса впервые получили сразу два писателя
Премию за худшее описание секса в литературе Bad Sex Awards впервые получили сразу два писателя, пишет The Guardian.
Политика
В Госдепе признали неэффективность антироссийских санкций
США и страны ЕС начали вводить антироссийские санкции после того, как в 2014 году Крым по итогам референдума присоединился к России.
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Культура
Музей Пушкина приглашает на выставку Томаса Гейнсборо
Портреты и пейзажи прекарасно гармонируют друг с другом на картинах Томаса Гейнсборо, который в творчестве обращался и к старым мастерам, и не забывал об экспериментах.
Кино
В Сети появился тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
Армия и оружие
Сенатор назвал террористов ИГ в Сирии инструментом хаоса в руках США
Член Совета Федерации России Франц Клинцевич заявил, что поддерживаемые США террористы запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1 в Сирии стали инструментом хаоса в руках Вашингтона.
Здоровье
В США у девушки с симптомами гриппа нашли пять опухолей мозга
Общество
Медведев поручил разобраться в вопросе ограничения скорости
Председатель правительства Дмитрий Медведев даст поручение своему заместителю Максиму Акимову, а также главе МВД Владимиру Колокольцеву продумать возможность изменения норм закона, регулирующих порог превышения скорости, за которое не предусмотрена ответственность.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев подарил жене гардеробную
Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой отметила день рождения с детьми Аллы Пугачевой.
Общество
В Потсдаме на вилле телеведущего нашли останки советского солдата
Немецкие СМИ сообщают, что на днях останки советского солдата были обнаружены на территории виллы немецкого телеведущего Гюнтера Яуха в Потсдаме, на востоке Германии.
Шоу-бизнес
Настю Каменских раскритиковали за платье с вырезом у самого паха
Настя Каменских завела в своем микроблоге отдельную рубрику, в рамках которой показывает новые аутфиты и просит их оценить.
Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Авто
Rolls-Royce выпустил уникальный Phantom c «хрустальной» краской
Компания Rolls-Royce показала дизайнерскую версию флагмана Phantom с эксклюзивным красным кристаллическим оттенком Magma Red.
Здоровье
Мать девочки из США с «маской Бэтмена» рассказала о лечении в РФ
Культура
Названы имена лауреатов премии зрительских симпатий «Звезда театрала»
Гаджеты
Представлен мощнейший процессор Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой 5G
Из презентации стало понятно, что Snapdragon 865 на 20% мощнее предшественника, имеет поддержку камеры с разрешением 200 Мп, съёмку видео в 8К при 30 к/c и поддержку всех частот 5G.
Политика
Премьер-министр Финляндии уходит в отставку
Глава финского правительства Антти Ринне намерен подать прошение президенту Саули Ниинистё с просьбой отправить его в отставку, сообщает RT.
Общество
Основатели Google ушли со своих постов в материнской компании Alphabet
Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили свои посты в материнской компании Alphabet.
Политика
Замглавы Пентагона рассказал о «победе США» в холодной войне
Заместитель главы Пентагона Майкл Гриффин рассказал, как США удалось «победить СССР» в холодной войне.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Общество
В ДВФУ объяснили, за что уволили главу медцентра
Ранее в ДВФУ сообщили, что трудовой договор с главврачом был прекращен 29 ноября "в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными Трудовым кодексом".