Штаб сборной России объявил состав национальной команды на Кубок Первого канала, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.

Стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала

Спорт день за днем

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