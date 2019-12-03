Хоккей
РБКСборная России по хоккею назвала состав на Кубок «Первого канала»
Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на второй этап Еврохоккейтура. Список игроков, которые выступят в составе национальной команды на Кубке «Первого канала», опубликован на официальном сайте Федерации хоккея России.
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Билялов, Лямкин и еще три игрока «Ак Барса» вызваны в сборную России на Кубок Первого канала
Спорт БИЗНЕС Online07:05
Первый канал покажет в прямом эфире две игры сборной РФ на домашнем этапе Еврохоккейтура
ТАСС Спортвчера в 12:40
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Главная звезда французского "ПСЖ" Кильян Мбаппе серьёзно огорчил парижскую футбольную торсиду, отказавшись проводить переговоры по новому трудовому соглашение с командой, - об этом сообщает Telefoot.
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США используют дипломатические меры для остановки строительства трубопровода «Северный поток-2», благодаря чему удалось замедлить ход реализации проекта, заявил заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл во время слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США.
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Активист Майдана и ветеран конфликта в Донбассе Алексей Яремчук рассказал в интервью порталу "Корреспондент.net" о том, что жизнь его семьи в Германии превратилась в ад.
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Дочь Джоли и Питта официально стала мужчиной
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Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории
Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
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