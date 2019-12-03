Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на второй этап Еврохоккейтура. Список игроков, которые выступят в составе национальной команды на Кубке «Первого канала», опубликован на официальном сайте Федерации хоккея России.

Сборная России по хоккею назвала состав на Кубок «Первого канала»

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