Сборная Чехии набрала восемь очков в трех матчах. Второе место заняла команда Финляндии, набравшая семь очков, россияне с двумя очками стали третьими, шведы замкнули турнирную таблицу с одним баллом в активе.

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