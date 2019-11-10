Хоккей
ТАСС СпортСборная России по хоккею заняла третье место на Кубке Карьяла
Финляндия—
Швеция
2 – 1
Матч завершён
Хоккей, Кубок Карьяла
Групповой этап, сегодня
Микко Лехтонен
|4'
Миро Аалтонен
|26'
|32'
Olle Alsing
Сборная Чехии набрала восемь очков в трех матчах. Второе место заняла команда Финляндии, набравшая семь очков, россияне с двумя очками стали третьими, шведы замкнули турнирную таблицу с одним баллом в активе.
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