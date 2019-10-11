Спорт

REGNUMREGNUMСборная России по пляжному футболу обыграла команду Уругвая

Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Уругвая на первых Всемирных пляжных играх, которые проходят в Дохе (Катар). Встреча завершилась со счетом 5:3.
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Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

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Правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и намерено выработать новую схему партнерства с Евросоюзом, которая укрепит устойчивость британской экономики, подтвердила британская королева Елизавета II.
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Президент Ирана заявил о наличии видеозаписи ракетной атаки на танкер

Региональный соперник Ирана, Саудовская Аравия, заявила, что не имеет никакого отношения к нападению на танкер.
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Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах

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В Саратове простились с убитой 9-летней Лизой Киселёвой. Трагедия которая, произошла на прошлой неделе потрясла всю страну.
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Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости

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Минобороны предложило отмечать День Русской Америки

Министерство обороны России выступило с идеей установления в России нового памятного дня — Дня Русской Америки.
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Японская компания Isuzu представила в Таиланде пикап D-Max третьего поколения.
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С ранцем за спиной: Lada Largus получил второй багажник

В настоящее время производитель проходит процедуру получения сертификата на второй багажник для Lada Largus.
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В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана

Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
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В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
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Газета.Ru вчера в 16:39
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У странной звезды Табби обнаружили 21 аналог

Ученые считали, что эта необычно мерцающая звезда не имеет аналогов во Вселенной, но статья, опубликованная в издании The Astrophysical Journal Letter, показывает, что это вовсе не так.
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Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
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В Москве женщина 20 минут держала за руку соседку, выпавшую из окна

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Ученые из Японии оживили мертвый мозг мыши на несколько недель

Японские ученые-биологи оживили мертвый мозг мыши, который несколько недель функционировал благодаря специальному устройству.
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Происшествия

В Ростове автобус с людьми протаранил остановку

В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта.
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Представители украинской диаспоры призвали снять санкции против Крыма

Украинцы из разных стран призвали снять санкции против крымчан, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 09:43
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Разведчик ДНР раскрыл детали разгрома позиции правосеков в Донбассе весной 2015-го

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