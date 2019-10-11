Хоккей
REGNUMСборная России по пляжному футболу обыграла команду Уругвая
Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Уругвая на первых Всемирных пляжных играх, которые проходят в Дохе (Катар). Встреча завершилась со счетом 5:3.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сборная России по пляжному футболу оказалась сильнее Уругвая на Всемирных пляжных играх
LiveResult.Ruвчера в 22:47
Российские футболистки победили команду США на Всемирных пляжных играх
RT на русском11 октября в 11:47
Сальвадор - Россия: сколько голов ждать в первом матче Всемирных игр?
Все про Спорт ру11 октября в 10:38
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 07:32, Ашберн
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
РИА Новости 12 октября в 08:06
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Армия и оружие
В Кремле напомнили о позиции РФ по Сирии
Песков напомнил, что РФ с самого начала выступала против любых попыток воспрепятствовать политическому урегулированию в САР, а также против увеличения напряженности в республике.
ПолитРоссия 06:37
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
В коллективе «Уральских пельменей» официально подтвердили уход Юлии Михалковой, одной из главных звезд юмористического шоу.
ТК Звезда 12 октября в 11:50
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru 06:28
Политика
Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:05
Здоровье
Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) на 23 позиции с 2020 года.
ТАСС 06:52
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов назвал Тони Фергюсона своим следующим соперником
В скором времени официально может быть анонсирован один из самых ожидаемых поединков Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) - действующий чемпион легкого дивизиона Хабиб Нурмагомедов, как предполагается, встретится с американцем Тони Фергюсоном.
Газета.Ru 05:57
Гаджеты
В сети появилась первая фотография видеокарты Radeon RX 5500
RX 5500 отсылает указанную модель адаптера к ОЕМ, поэтому пока непонятно, появится ли она на глобальном рынке.
Anonsens 04:45
Экономика
Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на керосин
Президент России Владимир Путин поручил компенсировать расходы авиакомпаниям на керосин из-за растущей стоимости авиатоплива, об этом говорится на официальном сайте президента.
РЕН ТВ 06:57
Футбол
Берлускони предложил вернуть ему «Милан»
Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони раскритиковал генерального директора клуба Ивана Газидиса, который ранее заявил, что клуб стал бы банкротом, если бы не их переход под управление фонда Elliott Management.
Матч ТВ вчера в 18:09
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Экономика
Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета
Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
Ведомости 04:32
Технологии
Дурову грозит потеря $1,7 миллиарда из-за запрета его криптовалюты
Основатель Telegram Павел Дуров может лишиться 1,7 миллиарда долларов, вложенных инвесторами в создание блокчейн-платформы TON c криптовалютой Gram.
Телеканал 360° 12 октября в 18:40
Авто
Новый кроссовер Geely Icon полностью рассекретили
Китайская компания Geely продемонстрировала дизайн салона новинки кроссовера Icon.
Rusargument 05:00
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
В четверг, 10 октября, Екатеринбурге исчезла местная жительница - 27-летняя Ксения Каторгина после того, как поехала показывать автомобиль потенциальным покупателям.
Газета.Ru 06:41
Футбол
«Эрцгебирге» объявил о переходе тренера вратарей в «Спартак»
Новым тренером вратарей московского "Спартака" станет Макс Урванчки, который покинул клуб второй бундеслиги "Эрцгебирге".
Российская газета 07:19
Культура
Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Южнокорейская актриса и певица и экс-участница K-pop коллектива f(x) Чхве Чжин Ри была обнаружена мертвой в своей доме около Сеула.
ТК Звезда 07:18
Политика
Путину доложили о заявлениях Зеленского в ходе его пресс-марафона
Президенту России Владимиру Путину доложили о главных заявлениях его украинского коллеги Владимира Зеленского, сделанных во время прошедшего пресс-марафона.
Life.ru 06:58
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер.
РИА Новости 05:53
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru вчера в 10:46
Армия и оружие
В Минобороны опровергли данные об ударах России по больницам в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что информация газеты The News York Times об "ударах" со стороны российских Воздушно-космических сил по сирийский госпиталям является манипуляцией.
Газета.Ru 06:17
Здоровье
Употребление салатов может довести до инсульта
Ученые объяснили, как употребление салатов может навредить человеку и даже спровоцировать инсульт.
ФедералПресс 02:02
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова ответила на вопрос о беременности
Телепрограмма 05:17
Теннис
Циципас: «Не хочу быть грубым, но игра Медведева — это скука»
Стефанос Циципас, проигравший Даниилу Медведеву в финале турнира в Шанхае, назвал игру российского теннисиста скучной.
Sport24.ru 06:45
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Космос
Черные дыры тормозят рост карликовых галактик
Астрономы из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили, что мощные ветры, приводимые в движение сверхмассивными черными дырами в центрах карликовых галактик, оказывают значительное влияние на эволюцию этих галактик, подавляя образование звезд.
Индикатор 03:03