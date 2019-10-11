Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Уругвая на первых Всемирных пляжных играх, которые проходят в Дохе (Катар). Встреча завершилась со счетом 5:3.

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Армия и оружие В Кремле напомнили о позиции РФ по Сирии Песков напомнил, что РФ с самого начала выступала против любых попыток воспрепятствовать политическому урегулированию в САР, а также против увеличения напряженности в республике.

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