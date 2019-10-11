Хоккей
REGNUMСборная России по пляжному футболу обыграла команду Уругвая
Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Уругвая на первых Всемирных пляжных играх, которые проходят в Дохе (Катар). Встреча завершилась со счетом 5:3.
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Сборная России по пляжному футболу оказалась сильнее Уругвая на Всемирных пляжных играх
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