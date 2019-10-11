Хоккей
REGNUMСборная России по пляжному футболу обыграла команду Уругвая
Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Уругвая на первых Всемирных пляжных играх, которые проходят в Дохе (Катар). Встреча завершилась со счетом 5:3.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сборная России по пляжному футболу оказалась сильнее Уругвая на Всемирных пляжных играх
LiveResult.Ruвчера в 22:47
Сальвадор - Россия: сколько голов ждать в первом матче Всемирных игр?
Все про Спорт ру11 октября в 10:38
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 10:32, Ашберн
Наука
Изменение уровня кислорода поможет в борьбе с онкологическими заболеваниями
Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2019 году получили Уильям Келин, Грегг Семенца и сэр Питер Рэтклиф.
REGNUM 11 октября в 06:44
Политика
Путин подарит саудовскому королю самку камчатского кречета
Россия в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд подарит саудовской стороне птицу из семейства соколообразных — камчатского кречета, сообщает "Интерфакс".
РЕН ТВ 07:31
Армия и оружие
Эрдоган рассказал о позиции России по поводу турецкой операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о позиции России по поводу операции в Сирии, сообщает РИА Новости.
Sputnik Таджикистан 06:25
Происшествия
Волонтеры возобновили поиски пропавшей екатеринбурженки
В Екатеринбурге волонтеры ПО «Прорыв» ведут поиски 27-летней Ксении Каторгиной, пропавшей 10 октября.
Уральский меридиан 10:22
Экономика
Власти Петербурга обещают рост зарплаты на 10% ежегодно
По словам главы городского комитета финансов Алексея Корабельникова, доходы казны в 2020 году должны составить 664,7 млрд рублей, расходы же впервые превысят планку в 700 млрд рублей.
REGNUM 07:20
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Происшествия
В Саратове простились с убитой 9-летней Лизой Киселёвой
В Саратове простились с убитой 9-летней Лизой Киселёвой. Трагедия которая, произошла на прошлой неделе потрясла всю страну.
ГТРК Саратов 04:17
Здоровье
В Оренбурге подросток заболел мышиной лихорадкой
По данным областного Роспотребнадзора, в сентябре в Оренбуржье зафиксировано 33 заболевших мышиной лихорадкой.
АиФ Оренбург 12 октября в 09:08
Происшествия
В Красноярске вандалы подожгли памятник героям ВОВ
В Красноярске вандалы подожгли мемориал героям Великой Отечественной войны, расположенный в Кировском районе на площади 50-летия Победы по ул. Вавилова.
ДЕЛА.ru 07:08
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru вчера в 10:46
Экономика
РФПИ и саудовские инвесторы купят 30,8% «Новомета» у «Роснано»
В Эр-Рияде представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco и суверенного фонда королевства Public Investment Fund (PIF) согласовали обязывающие документы по покупке у "Роснано" 30,76% в ГК "Новомет", производителя нефтепогружного оборудования.
Интерфакс 09:46
Происшествия
Станцию метро «Выставочная» закрыли из-за пожара
Телеканал РЕН сообщил о возгорании в подсобном помещении на станции московского метро "Выставочная".
Московский Комсомолец 06:10
Происшествия
Мэр Абакана погиб в автокатастрофе
От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина.
Коммерсантъ 06:30
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от использования туалетной бумаги
Экспресс газета 12 октября в 06:07
Политика
Саммит «нормандской четверки» может пройти в ноябре
1 октября Песков сообщил о начале подготовки к саммиту в «нормандском формате», после завершения которой лидеры России, Франции, Германии и Украины сами определят дату встречи.
ФАН 09:42
Шоу-бизнес
Азиза призналась в романе с Абдуловым
Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".
РЕН ТВ вчера в 15:50
Кино
Вышел финальный трейлер «Холодного сердца 2»
В Сети появился заключительный трейлер анимационного фильма студии Disney «Холодное сердце 2», который выходит в российский прокат 28 ноября.
Культуромания 08:14
Здоровье
Медведев расширил список жизненно важных лекарств
Список жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) с 2020 года будет расширен на 23 позиции.
Российская газета 07:50
Происшествия
СКР задержал новых фигурантов «московского дела»
Следственный комитет России (СКР) заявил о задержании четверых новых фигурантов «московского дела» — Егора Лесных, Максима Мартинцова, Владимира Емельянова и Андрея Баршая.
Коммерсантъ 08:35
Гаджеты
Intel прекратит выпуск процессоров Core i7
Как сообщила компания Intel, специализирующаяся на производстве процессоров, чипы Core i7 больше выпускаться не будут.
RuNews24.ru вчера в 13:31
Происшествия
В Подмосковье избили российскую чемпионку мира по боксу
РИА Новости 09:56
Армия и оружие
Курды заявили, что уничтожили 75 турецких солдат в Сирии
«Курдским бойцам удалось подбить семь танков и уничтожить 75 турецких солдат и наемников из вооруженной оппозиции, еще 19 получили ранения», - сообщает портал ANF News.
ТК Звезда 12 октября в 23:26
Хоккей
Легенда хоккея Алексей Касатонов отмечает 60-летие
ТК Звезда вчера в 23:57
Авто
Пикап Isuzu D-Max сменил поколение
В Таиланде прошла презентация пикапа D-Max третьего поколения.
110km.ru вчера в 17:24
Фигурное катание
Фигуристка Туктамышева уступила Косторной на турнире в Финляндии
Тройной аксель не спас В короткой программе в Финляндии Туктамышева чисто прыгнула тройной аксель, но всё равно уступила Косторной почти 5 баллов.
Чемпионат 07:15
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Авто
В Китае запатентовали копию Toyota Land Cruiser 200
Новый внедорожник Hengtian L4600, недавно признанный китайской копией Toyota Land Cruiser 200, сертифицировали на родине.
Автоновости дня 05:25