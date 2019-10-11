Хоккей

REGNUMREGNUMСборная России по пляжному футболу обыграла команду Уругвая

Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Уругвая на первых Всемирных пляжных играх, которые проходят в Дохе (Катар). Встреча завершилась со счетом 5:3.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Всемирные пляжные игры. Мужчины. Россия - Сальвадор

Матч ТВ11 октября в 14:14

Пляжный футбол, Всемирные игры, Россия — Япония, трансляция, видео

Чемпионат01:00

Сборная России по пляжному футболу обыграла Уругвай и возглавила группу

Sportbox.RUвчера в 14:37

Россия одержала вторую победу на Кубке мира

Советский спортвчера в 14:13

Сборная России обыграла команду Уругвая на Всемирных пляжных играх

РИА Новостивчера в 14:23

Сборная России по пляжному футболу оказалась сильнее Уругвая на Всемирных пляжных играх

LiveResult.Ruвчера в 22:47

Сальвадор - Россия: сколько голов ждать в первом матче Всемирных игр?

Все про Спорт ру11 октября в 10:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 10:32, Ашберн
Наука

Изменение уровня кислорода поможет в борьбе с онкологическими заболеваниями

Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2019 году получили Уильям Келин, Грегг Семенца и сэр Питер Рэтклиф.
REGNUM 11 октября в 06:44
Политика

Путин подарит саудовскому королю самку камчатского кречета

Россия в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд подарит саудовской стороне птицу из семейства соколообразных — камчатского кречета, сообщает "Интерфакс".
РЕН ТВ 07:31
Армия и оружие

Эрдоган рассказал о позиции России по поводу турецкой операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о позиции России по поводу операции в Сирии, сообщает РИА Новости.
Sputnik Таджикистан 06:25
Происшествия

Волонтеры возобновили поиски пропавшей екатеринбурженки

В Екатеринбурге волонтеры ПО «Прорыв» ведут поиски 27-летней Ксении Каторгиной, пропавшей 10 октября.
Уральский меридиан 10:22
Экономика

Власти Петербурга обещают рост зарплаты на 10% ежегодно

По словам главы городского комитета финансов Алексея Корабельникова, доходы казны в 2020 году должны составить 664,7 млрд рублей, расходы же впервые превысят планку в 700 млрд рублей.
REGNUM 07:20
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Происшествия

В Саратове простились с убитой 9-летней Лизой Киселёвой

В Саратове простились с убитой 9-летней Лизой Киселёвой. Трагедия которая, произошла на прошлой неделе потрясла всю страну.
ГТРК Саратов 04:17
Здоровье

В Оренбурге подросток заболел мышиной лихорадкой

По данным областного Роспотребнадзора, в сентябре в Оренбуржье зафиксировано 33 заболевших мышиной лихорадкой.
АиФ Оренбург 12 октября в 09:08
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

РИА Новости 05:53
Происшествия

В Красноярске вандалы подожгли памятник героям ВОВ

В Красноярске вандалы подожгли мемориал героям Великой Отечественной войны, расположенный в Кировском районе на площади 50-летия Победы по ул. Вавилова.
ДЕЛА.ru 07:08
Общество

Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Газета.Ru вчера в 10:46
Экономика

РФПИ и саудовские инвесторы купят 30,8% «Новомета» у «Роснано»

В Эр-Рияде представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco и суверенного фонда королевства Public Investment Fund (PIF) согласовали обязывающие документы по покупке у "Роснано" 30,76% в ГК "Новомет", производителя нефтепогружного оборудования.
Интерфакс 09:46
Происшествия

Станцию метро «Выставочная» закрыли из-за пожара

Телеканал РЕН сообщил о возгорании в подсобном помещении на станции московского метро "Выставочная".
Московский Комсомолец 06:10
Происшествия

Мэр Абакана погиб в автокатастрофе

От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина.
Коммерсантъ 06:30
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Здоровье

Елена Малышева призвала отказаться от использования туалетной бумаги

Экспресс газета 12 октября в 06:07
Политика

Саммит «нормандской четверки» может пройти в ноябре

1 октября Песков сообщил о начале подготовки к саммиту в «нормандском формате», после завершения которой лидеры России, Франции, Германии и Украины сами определят дату встречи.
ФАН 09:42
Шоу-бизнес

Азиза призналась в романе с Абдуловым

Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".
РЕН ТВ вчера в 15:50
Кино

Вышел финальный трейлер «Холодного сердца 2»

В Сети появился заключительный трейлер анимационного фильма студии Disney «Холодное сердце 2», который выходит в российский прокат 28 ноября.
Культуромания 08:14
Здоровье

Медведев расширил список жизненно важных лекарств

Список жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) с 2020 года будет расширен на 23 позиции.
Российская газета 07:50
Происшествия

СКР задержал новых фигурантов «московского дела»

Следственный комитет России (СКР) заявил о задержании четверых новых фигурантов «московского дела» — Егора Лесных, Максима Мартинцова, Владимира Емельянова и Андрея Баршая.
Коммерсантъ 08:35
Происшествия

СК возбудил дело из-за избиения заключенного в петрозаводской колонии

РБК 09:04
Гаджеты

Intel прекратит выпуск процессоров Core i7

Как сообщила компания Intel, специализирующаяся на производстве процессоров, чипы Core i7 больше выпускаться не будут.
RuNews24.ru вчера в 13:31
Происшествия

В Подмосковье избили российскую чемпионку мира по боксу

РИА Новости 09:56
Армия и оружие

Курды заявили, что уничтожили 75 турецких солдат в Сирии

«Курдским бойцам удалось подбить семь танков и уничтожить 75 турецких солдат и наемников из вооруженной оппозиции, еще 19 получили ранения», - сообщает портал ANF News.
ТК Звезда 12 октября в 23:26
Хоккей

Легенда хоккея Алексей Касатонов отмечает 60-летие

ТК Звезда вчера в 23:57
Авто

Пикап Isuzu D-Max сменил поколение

В Таиланде прошла презентация пикапа D-Max третьего поколения.
110km.ru вчера в 17:24
Фигурное катание

Фигуристка Туктамышева уступила Косторной на турнире в Финляндии

Тройной аксель не спас В короткой программе в Финляндии Туктамышева чисто прыгнула тройной аксель, но всё равно уступила Косторной почти 5 баллов.
Чемпионат 07:15
Политика

Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Авто

В Китае запатентовали копию Toyota Land Cruiser 200

Новый внедорожник Hengtian L4600, недавно признанный китайской копией Toyota Land Cruiser 200, сертифицировали на родине.
Автоновости дня 05:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сальвадор
Государство
Государство в Центральной Америке, граничит с Гондурасом на востоке и севере, и Гватемалой на западе, на юге омывается Тихим океаном.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное