Спорт
REGNUMСборная России по пляжному футболу обыграла команду Уругвая
Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Уругвая на первых Всемирных пляжных играх, которые проходят в Дохе (Катар). Встреча завершилась со счетом 5:3.
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Сборная России по пляжному футболу оказалась сильнее Уругвая на Всемирных пляжных играх
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