Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Уругвая на первых Всемирных пляжных играх, которые проходят в Дохе (Катар). Встреча завершилась со счетом 5:3.

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Авто Lada Largus уже получил двойной багажник Автомобиль Lada Largus стало возможно оборудовать двойным багажником объемом 0,8 куб. м и стоимостью 55 тыс. рублей.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

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Происшествия В Перми на пешеходном переходе сбили пятерых детей Водитель легкового автомобиля в Перми сбил на пешеходном переходе пятерых детей, трое из них госпитализированы с травмами, сообщила в фейсбуке глава пресс-службы городской администрации Наталья Шушпанова.

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