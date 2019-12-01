Спорт

Российская газетаРоссийская газетаСборная России по пляжному футболу проиграла Италии в полуфинале ЧМ

Сборная России по пляжному футболу не сумела выйти в финал проходящего в Парагвае чемпионата мира, уступив в дополнительное время команде Италии - 7:8. В воскресенье команда Михаила Лихачева сыграет за бронзу. Матч против Италии проходил под проливным дождем.
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Тренер: сборную РФ нужно «привести в чувство», чтобы взять бронзу ЧМ

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Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
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