Сборная России по пляжному футболу не сумела выйти в финал проходящего в Парагвае чемпионата мира, уступив в дополнительное время команде Италии - 7:8. В воскресенье команда Михаила Лихачева сыграет за бронзу. Матч против Италии проходил под проливным дождем.

Сборная России по пляжному футболу проиграла Италии в полуфинале ЧМ

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