Спорт
Российская газетаСборная России по пляжному футболу проиграла Италии в полуфинале ЧМ
Сборная России по пляжному футболу не сумела выйти в финал проходящего в Парагвае чемпионата мира, уступив в дополнительное время команде Италии - 7:8. В воскресенье команда Михаила Лихачева сыграет за бронзу. Матч против Италии проходил под проливным дождем.
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Россия сыграет с Японией в матче за третье место чемпионата мира по пляжному футболу
Sport.ruвчера в 19:29
Россия — Италия — 7:8. Видеообзор полуфинального матча ЧМ по пляжному футболу
Sport24.ruвчера в 18:56
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