Футбол

РЕН ТВРЕН ТВСборная РФ проиграла Португалии в финале Евролиги по пляжному футболу

Сборная России проиграла сборной Португалии в финале Суперфинала Евролиги по пляжному футболу. Матч в воскресенье завершился со счетом 4:2 в пользу сборной Португалии. Авторами голов у победителей стали Леонардо Мартинс (24), Руи Коимбра (30), Бельшиор (32) и Бернардо Мартинс (35).
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