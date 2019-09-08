Баскетбол
МК-СпортСборная России по пляжному футболу вышла в финал Евролиги
Сборная России обыграла вышла в суперфинал Евролиги по пляжному футболу. Сборная Испании обыграла белорусов и обеспечила россиянам первое место в своей группе. Теперь российская команда сыграет со сборной Португалии в суперфинале турнира.
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Сборная России разгромила швейцарцев в матче группового этапа суперфинала Евролиги
Матч ТВ07 сентября в 11:05
Россияне уступили Португалии в финале Суперфинала Евролиги по пляжному футболу
Sport24.ruвчера в 14:28
Сборная России сыграет с Португалией в финале Евролиги по пляжному футболу
Спорт-Экспресс07 сентября в 15:55
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