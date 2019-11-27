Спорт
MetaratingsСборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ
В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3. Благодаря этой победе россияне вышли в четвертьфинал турнира, где сыграют с победителем группы D Бразилией.
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Никоноров: передаю огромный привет хейтерам сборной России по пляжному футболу
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Сборная России по пляжному футболу сыграет с Бразилией без двух ключевых игроков
Prognozistвчера в 04:41
Сборная России сыграет с командой Бразилии в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
ТАСС Спорт26 ноября в 21:06
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ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и вылетел из Лиги Европы
Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с болгарским «Лудогорцем» в матче пятого тура группового этапа в матче Лиги Европы.
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