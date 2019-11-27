Спорт

MetaratingsMetaratingsСборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3. Благодаря этой победе россияне вышли в четвертьфинал турнира, где сыграют с победителем группы D Бразилией.
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