В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3. Благодаря этой победе россияне вышли в четвертьфинал турнира, где сыграют с победителем группы D Бразилией.

Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ

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