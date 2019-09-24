Баскетбол

Советский спортСоветский спортРоссийские регбисты проиграли сборной Самоа на Кубке мира

Сборная России по регби уступила команде Самоа в матче Кубка мира. Встреча завершилась со счетом 9:34.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Кушнарёв: у российских регбистов не оказалось Х-фактора, чтобы обыграть Самоа

Чемпионат03:44

Кушнарев: российским регбистам нужно справиться с высокими скоростями в игре с ирландцами

ТАСС02:13

Герасимов: «Наверное, сборная России еще не готова побеждать такие команды, как Самоа»

Sport24.ruвчера в 10:40

Регби. Сборная России проиграла Самоа на чемпионате мира

Bookmaker-ratings.ruвчера в 08:48

«От острова Россия — островам Самоа». Трогательный пост капитана сборной России по регби

Спорт-Экспрессвчера в 15:29

Тагир Гаджиев — о поражении от Самоа: «Не знаю, что случилось перед началом второго тайма»

Матч ТВвчера в 09:48

Лин Джонс: «Не смогли построить игру во втором тайме, допускали элементарные ошибки и в атаке, и в обороне»

Sports.ruвчера в 09:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:05, Вашингтон
Общество

Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян

Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.
Вести.Ru 02:42
Кино

Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»

Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor вчера в 21:15
Экономика

Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании

Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК 02:44
Происшествия

Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль

Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Политика

Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета

Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров.
ТАСС вчера в 07:57
Политика

Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Общество

Прокуратура проверит факты уничтожения лесов путем поджогов

Органы прокуратуры проверят факты уничтожения лесных насаждений в регионах РФ путем поджогов в 2018-2019 годах.
ТАСС 03:44
Общество

МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Политика

Лавров провел краткие переговоры с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Экономика

Росстат назвал регионы с самыми высокими пенсиями

Самый высокий средний размер назначенных пенсий зарегистрирован в Чукотском автономном округе, и он составляет 24 тысячи 318 рублей, в Ненецком автономном округе — 21 тысяча 605, в Магаданской области — 21 тысяча 553, Камчатском крае — 21 тысяча 243 рубля.
BFM.ru 03:55
Происшествия

Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой

РБК вчера в 03:03
Футбол

Головин принес «Монако» первую победу в Лиге 1

Вчера в матче седьмого тура французского чемпионата «Монако» принимал дома «Ниццу». Итог встречи – 3:1 в пользу хозяев.
Все про Спорт ру 00:22
Политика

На Украине предложили способ заработать на «плохой России»

«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
Футбол

Глушаков отреагировал на лайк Цорна под сравнением Кононова с Кличко

Sportbox.RU 23 сентября в 12:13
Здоровье

Опаснее онкологии могут быть только эти заболевания

Врачи назвали пять заболеваний, чьи показатели смертности которых значительно выше онкологических.
Deita.ru вчера в 15:30
Политика

Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»

16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
REGNUM вчера в 09:54
Общество

МВД поддержало идею о снижении допустимого порога превышения скорости

Министерство внутренних дел выступает за снижение нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров в час, заявил заместитель руководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин в эфире "Авторадио".
РИА Новости 02:50
Политика

Матвиенко переизбрана на пост председателя Совета Федерации

RT на русском 03:23
Политика

У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru вчера в 08:56
Политика

Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым через силовиков

Президент Украины Владимир Зеленский, будучи в 2014 году руководителем студии «Квартал 95», пытался через украинское МВД принести извинения главе Чечни Рамзану Кадырову, кадры с которым были использованы в юмористической передаче.
REGNUM 02:07
Происшествия

Форвард «Торонто» Мэттьюс обвиняется в хулиганстве и непристойности

Чемпионат 03:15
Экономика

Финансовые консультанты богатейших людей мира готовятся к кризису

Согласно исследованию, почти половина опрошенных экспертов (45%) уже готовятся к кризису и принимают стратегические меры, чтобы уменьшить потери.
Туапсинские вести 02:50
Наука

Робот Atlas научился кувыркаться и вставать на руки

В конце видео Atlas из стоячего положения развернулся на 360 градусов в прыжке и поднял руки вверх, подобно гимнастам.
N+1 вчера в 11:14
Гаджеты

Xiaomi представила необычный смартфон Xiaomi Mi MIX Alpha

В продажу Mi Mix Alpha поступит в декабре по цене около $2800, а вот сколько компания планирует выпустить таких смартфонов неизвестно.
Astera вчера в 05:54
Происшествия

Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019»

Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем.
ТАСС 22 сентября в 14:31
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения

Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru 23 сентября в 12:05
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре

Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.
Российская газета вчера в 22:00
Армия и оружие

Эстония обвинила российский Су-34 в нарушении воздушного пространства

Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. У Су-34 был выключен транспондер, полетный план представлен не был.
Военное обозрение вчера в 07:57
Общество

Аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram стал лидером по числу лайков

Lenta.ru 03:47
Происшествия

ФСБ впервые добилась ареста компьютерной программы

Лефортовский суд Москвы наложил арест на компьютерную программу в рамках уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.
Lenta.ru 03:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное