Сборная России потерпела поражение от Ирландии в матче группового этапа Кубка мира по регби. Встреча завершилась со счётом 0:35.

Сборная России по регби проиграла Ирландии на КМ в Японии

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