Баскетбол
RT на русскомСборная России по регби проиграла Ирландии на КМ в Японии
Сборная России потерпела поражение от Ирландии в матче группового этапа Кубка мира по регби. Встреча завершилась со счётом 0:35.
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Регбист Артемьев: «У меня нет других чувств кроме гордости за выступление сборной России»
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