Федерация регби России призвала футбольную сборную отомстить команде Шотландии. Сегодня регбисты сборной России проиграли шотландцам (0:61) и завершили выступление на Кубке мира в Японии, проиграв 4 матча из 4-х. Сборная России, какой бы ни был счет в конце нашей игры, пообещайте, что отомстите.

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