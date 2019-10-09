Футбол

Soccer.ruSoccer.ruФедерация регби России призвала футболистов отомстить шотландцам

Россия — Шотландия
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Москва, Стадион «Лужники»
Федерация регби России призвала футбольную сборную отомстить команде Шотландии. Сегодня регбисты сборной России проиграли шотландцам (0:61) и завершили выступление на Кубке мира в Японии, проиграв 4 матча из 4-х. Сборная России, какой бы ни был счет в конце нашей игры, пообещайте, что отомстите.
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