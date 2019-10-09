с чего всё началось

На Кубке мира по регби, проходящем в Японии, был зафиксирован самый крупный проигрыш в истории проведения мировых чемпионатов, говорится в сообщении статистической компании Gracenote в Twitter. Сборная России уступила спортсменам из Шотландии со счетом 0:61.

Сборная России по регби рекордно провалилась на Кубке мира

Политика Лавров заявил о противоречивости действий США в Сирии Действия США в Сирии полны противоречий и отражают отсутствие договороспособности у США, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Политика Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.

Политика Bloomberg: США рассматривают возможность валютного соглашения с Китаем Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем в рамках частичной торговой сделки.

Шоу-бизнес Заворотнюк покинула клинику на каталке С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.

Шоу-бизнес Юная дочь Анастасии Волочковой вышла в свет с новой пассией отца В числе гостей премьеры была замечена 14-летняя дочь известной российской балерины Анастасии Волочковой и бизнесмена Игоря Вдовина Ариадна Волочкова, которая пришла на мероприятие в компании новой возлюбленной своего отца.

Политика Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Здоровье Двадцать процентов россиян страдают депрессией Каждый пятый россиянин страдает расстройствами настроения. Такие результаты опроса специалистов приводят РИА Новости.

Политика Байден призвал к импичменту Трампа Бывший вице-президент, кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден призвал объявить импичмент главе государства Дональду Трампу, передает американский телеканал C-SPAN.

Хоккей Два очка Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси» Российский хоккеист Иван Проворов набрал в этом матче два очка, что помогло ему набрать 100 очков в НХЛ.

Футбол УЕФА: различия между странами-хозяйками не помешают успеху ЕВРО-2020 Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью РИА Новости заявил, что чемпионат Европы 2020 года пройдет с большим успехом, несмотря на различия между странами, которые примут турнир.

Футбол Головин дисквалифицирован на один матч Дисциплинарная комиссия ПФЛ рассмотрела эпизод с удалением полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (1:3). Как сообщает пресс-служба организации, россиянин дисквалифицирован на одну встречу.

Политика Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.

Происшествия В Германии задержали подозреваемого в стрельбе у синагоги в Галле Полиция Германии сообщила в твиттере о задержании подозреваемого в стрельбе у синагоги в городе Галле, в результате которой погибли два человека.

Футбол Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.

Шоу-бизнес Анна Седокова перестала скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой На днях в своем микроблоге популярная российская певица Анна Седокова опубликовала совместный снимок с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, тем самым подтвердив слухи об их романе.

Гаджеты Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.

Экономика Автодилеры попросили Путина не допускать повышения утильсбора Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) написала письмо президенту РФ Владимиру Путину в котором выступила против существенного повышения ставок утильсбора, говорится на сайте организации во вторник, 8 октября.

Армия и оружие Шойгу может посетить КНДР в октябре Министр обороны России Сергей Шойгу может посетить КНДР с визитом в конце октября.

Экономика Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".