с чего всё началось

На Кубке мира по регби, проходящем в Японии, был зафиксирован самый крупный проигрыш в истории проведения мировых чемпионатов, говорится в сообщении статистической компании Gracenote в Twitter. Сборная России уступила спортсменам из Шотландии со счетом 0:61.

Сборная России по регби рекордно провалилась на Кубке мира

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