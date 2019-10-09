Футбол
РамблерСборная России по регби рекордно провалилась на Кубке мира
На Кубке мира по регби, проходящем в Японии, был зафиксирован самый крупный проигрыш в истории проведения мировых чемпионатов, говорится в сообщении статистической компании Gracenote в Twitter. Сборная России уступила спортсменам из Шотландии со счетом 0:61.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
На Кубке мира по регби, проходящем в Японии, был зафиксирован самый крупный проигрыш в истории проведения мировых чемпионатов, говорится в сообщении статистической компании Gracenote в Twitter.Рамблер08:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 22:06, Ашберн
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru вчера в 05:56
Экономика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.
REGNUM 21:41
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09:54
Гаджеты
«Яндекс» представил новую модель «Яндекс.Станции»
Компания «Яндекс» на пресс-конференции представила новую модель умной колонки с голосовым помощником «Алиса».
Коммерсантъ 05:38
Наука
Ученые обнаружили новые виды ос в тропическом лесу
Gazeta.SPb 20:00
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
BFM.ru вчера в 12:36
Игры
Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК
Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.
CyberSport.ru 10:35
Здоровье
В Минздраве предложили запретить продажу вейпов несовершеннолетним
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил о необходимости запретить продажу вейпов молодым людям, не достигшим совершеннолетия, передает ТАСС.
РЕН ТВ 11:18
Происшествия
Две жительницы Дагестана предстанут перед судом за убийство насильника
Двух жительниц Карабудахкентского района Дагестана будут судить по обвинению в убийстве мужчины, который изнасиловал одну из них.
Известия 18:44
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Спорт
«Стыдно, пан, стыдно»: победу поляка на ЧМ назвали «самой гадкой»
«Чемпионат» рассказал о «самой гадкой» победе на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года.
Рамблер 06:19
Экономика
Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы»
По словам Титова, хабы будут экономически заинтересованы найти наиболее оптимальный вариант переработки отходов, а также оптимальный путь утилизации «хвостов» — сжигание или захоронение отсортированных и спрессованных брикетов на специальных полигонах.
РБК 09:47
Здоровье
Начал работу форум «Тихоокеанская Россия – территория здоровья»
Во Владивостоке на острове Русский начал работу один из крупнейших специализированных форумов «Тихоокеанская Россия – территория здоровья».
Общественное телевидение Приморья 02:02
Шоу-бизнес
Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк
Ранее СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк: у актрисы отказала правая часть тела.
РИА Новости 08:02
Гаджеты
Покупают новые модели iPhone 11 жители Бердска
Компания Apple на презентации, прошедшей 10 сентября в Купертино, представила три новые модели iPhone - iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max После старта продаж новых моделей iPhone, по сообщению пресс-службы МТС, первые продажи в Новосибирской области отмечены в областном центре, Бердске и Академгородке, где купили самый первый смартфон линейки.
Курьер. Среда. Бердск 07 октября в 01:00
Политика
Путин поделился с губернаторами секретом успеха в работе руководителя
Президент России Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами посоветовал им чутко относиться к людям.
RT на русском 12:38
Общество
Родителей курящих детей могут начать штрафовать
Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети, сообщают «Известия».
Коммерсантъ 21:55
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru 14:59
Здоровье
Жителей России призвали не перегреваться
Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM 17:37
Шоу-бизнес
Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова
В ноябре 2017 года Кирилл Сафонов поделился с подписчиками своего микроблога в Instagram радостной новостью: его старшая дочь, 24-летняя Анастасия, выходит замуж.
Вокруг ТВ 07 октября в 06:38
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд
Суд города Филадельфия обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд истцу, по заявлению которого препарат компании нанес вред его здоровью.
РБК 04:24
Общество
Мутко ответил на жалобу застройщиков о «потребительском терроризме»
Рост числа исков к застройщикам о взыскании неустоек за выявленные в новых квартирах недостатки связан с отсутствием четких критериев качества их работы, заявил журналистам вице-премьер Виталий Мутко.
РБК 12:18
Здоровье
Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях
По словам Стилиди, замы получают 220 тыс. рублей в месяц, а зарплаты врачей — от 160 до 300 тыс. рублей.
Известия 19:19
Политика
Лукашенко сообщил о намерении Зеленского решить конфликт в Донбассе
Лукашенко убежден, что в настоящий момент конфликт в Донбассе можно решить, поскольку "диагноз уже установлен", а также известно, "какое нужно лечение".
Аргументы недели вчера в 04:46
Армия и оружие
National Interest: Русское оружие не переносит сирийскую жару
До начала сирийской операции не было возможности проверить оружие в подобных условиях.
Военное обозрение 06:37
Политика
Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход России
В польском Эльблонге подписан контракт на сооружение канала, который свяжет город с Балтийским морем.
Русская Планета 11:08