Футбол
МК-СпортСборная России по регби установила антирекорд Кубка мира
Россия
Предварительная расстановка 4‑5‑1
Гилерме
Фернандес
Семенов
Джикия
Жирков
Ионов
Оздоев
Головин
Ахметов
Черышев
Дзюба
Маршалл
О’Доннелл
Палмер
Малгрю
Робертсон
Форрест
Макгрегор
Маклин
Макгинн
Фрейзер
Shankland
Шотландия
Предварительная расстановка 4‑5‑1
Сборная России по регби установила антирекорд на Кубке мира, проиграв всухую два матча подряд. По итогам выступлений национальная команда завершила выступления на турнире. Об этом сообщает портал Gracenote Sports.
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с чего всё началось
На Кубке мира по регби, проходящем в Японии, был зафиксирован самый крупный проигрыш в истории проведения мировых чемпионатов, говорится в сообщении статистической компании Gracenote в Twitter.Рамблервчера в 08:26
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«Мы движемся дальше с двойной энергией». Сборная России завершила выступление на Кубке мира
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