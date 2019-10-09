Футбол

РамблерРамблерСборная России по регби рекордно провалилась на Кубке мира

Россия — Шотландия
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Москва, Стадион «Лужники»
На Кубке мира по регби, проходящем в Японии, был зафиксирован самый крупный проигрыш в истории проведения мировых чемпионатов, говорится в сообщении статистической компании Gracenote в Twitter. Сборная России уступила спортсменам из Шотландии со счетом 0:61.
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На Кубке мира по регби, проходящем в Японии, был зафиксирован самый крупный проигрыш в истории проведения мировых чемпионатов, говорится в сообщении статистической компании Gracenote в Twitter
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