Футбол
РамблерСборная России по регби рекордно провалилась на Кубке мира
На Кубке мира по регби, проходящем в Японии, был зафиксирован самый крупный проигрыш в истории проведения мировых чемпионатов, говорится в сообщении статистической компании Gracenote в Twitter. Сборная России уступила спортсменам из Шотландии со счетом 0:61.
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На Кубке мира по регби, проходящем в Японии, был зафиксирован самый крупный проигрыш в истории проведения мировых чемпионатов, говорится в сообщении статистической компании Gracenote в Twitter.Рамблер08:26
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