с чего всё началось

Сборная России по регби установила антирекорд на Кубке мира, проиграв всухую два матча подряд. По итогам выступлений национальная команда завершила выступления на турнире. Об этом сообщает портал Gracenote Sports.

Сборная России по регби установила антирекорд Кубка мира

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