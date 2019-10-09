Кубок мира по регби проходит в Японии. Российские спортсмены выступали в группе А. Сборная вылетела с турнира, не одержав ни одной победы.

Сборная России по регби установила антирекорд Кубка мира

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