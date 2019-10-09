Футбол
Говорит МоскваСборная России по регби установила антирекорд Кубка мира
Кубок мира по регби проходит в Японии. Российские спортсмены выступали в группе А. Сборная вылетела с турнира, не одержав ни одной победы.
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Армия и оружие
В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе
RT на русском 06:14
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в Германии
По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.
Известия 07:15
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".
РИА Новости 07:43
Политика
Лукашенко заявил о конфликте России и Украины в Донбассе
Решение конфликта в Донбассе возможно лишь при желании сторон - России и Украины - сесть за стол переговоров, утверждает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Ruposters.ru вчера в 05:28
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.
Известия 07:56
Шоу-бизнес
Родители Дмитрия Хворостовского продали квартиру ради памятника сыну
Родителям известного оперного певца Дмитрия Хворостовского пришлось продать квартиру в Москве, чтобы профинансировать установку дорогостоящего памятника на могиле артиста.
Lenta.ru 07:26
Политика
Минюст признал фонд Навального иностранным агентом
«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:10
Политика
Киев не согласился на продление транзитного контракта на год
Украина не согласна на продление контракта с Россией на транзит газа на один год, поскольку нацелена подписать долгосрочный договор.
RT на русском 08:00
Армия и оружие
Турецкие войска начали переходить границу с Сирией
Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией, сообщает Bloomberg.
BFM.ru 05:05
Единоборства
Фёдор Емельяненко объявил, когда завершит карьеру
Российский боец ММА Фёдор Емельяненко рассказал, когда он планирует завершить спортивную карьеру.
RT на русском 06:12
Шоу-бизнес
Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы
Вести Подмосковья 01:18
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
StarHit.ru 07 октября в 07:11
Политика
Белецкий и его нацбойцы прорвались к блокпосту рядом с н.п. Золотое
Белецкий и нацкорпус движутся в сторону блокпоста «Золотое».
Новостной фронт 07:19
Политика
Медведев назначил нового главу Росгидромета
Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Игоря Шумакова новым главой Росгидромета, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Олега Осипова.
РБК 08:02
Кино
Данила Козловский появился в трейлере шестого сезона «Викингов»
Газета Metro вчера в 09:07
Политика
Детали переписки руководителя НАБУ и посольства США раскрыли в Киеве
Украинский депутат Андрей Деркач, выступавший инициатором уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал переписку одного из руководителей Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ) и посольства США.
Известия 04:28
Политика
Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Lenta.ru 07:36
Музыка
Лигалайз записался в русофобы в новом клипе «Застой 2.0»
Культуромания 08:04
Авто
Nissan отзывает 162 тысячи автомобилей в России
Тарантас Ньюс 04:48
Общество
Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
Lenta.ru 04:53
Армия и оружие
Главком ВКС назвал недопустимым приказ о запрете цветов в кабинетах
Накануне РБК писал, что в подразделения ВКС поступил приказ командирам воинских частей убрать со стен кабинетов документы, находящиеся не в рамках, и календари, а также картины и цветы.
РБК 05:28
Наука
Летняя жара станет ещё сильнее в ближайшие десятилетия
По мнению авторов исследования, сделанные прогнозы изменения продолжительности и интенсивности тепловой волны должны помочь властям стран подготовится к ожидаемому росту нагрузок на электросети и заняться модернизацией энергосистем.
Популярная механика 06:29
Политика
Поздравления от Трампа и Зеленского Путину в Кремль не поступали
Газета.Ru вчера в 08:11
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК вчера в 09:36
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
BFM.ru вчера в 12:36
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Политика
В ОБСЕ вспомнили, что Крым исторически принадлежал России
Высказывание Мартина Сайдика возмутило присутствующего на форуме посла Украины в Австрии, который так прокомментировал слова спецпредставителя ОБСЕ: «Удивлен, что спецпредставитель ОБСЕ не смог сказать об аннексии Крыма ничего, кроме предыстории вопроса».
Красная весна вчера в 03:11
Недвижимость
Съемные квартиры подорожали в большинстве городов России
В третьем квартале 2019 года повышение цен на съемные "однушки" коснулось 48 городов из 69, свидетельствуют данные федерального портала "Мир квартир".
Российская газета 03:28