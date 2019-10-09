с чего всё началось

Сборная России стала первой национальной командой в истории Кубка мира по регби, уступивший два матча подряд без голов. Сегодня, 9 октября, отечественные спортсмены уступили сборной Шотландии со счетом 0:61. Для подопечных Лина Джонса это последний матч на турнире.

Путешествия Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.

Политика Кремль не исключает новых «провокаций» от спецслужб США Кремль допускает, что спецслужбы США могут организовать новые провокации после инцидента в аэропорту Нью-Йорка с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Парализованная Заворотнюк легла в центр для тяжелобольных Актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из Европейского медицинского центра легла в реабилитационную клинику для восстановления тяжелобольных.

Экономика В Минпромторге не увидели оснований для роста цен на воду В Министерстве промышленности и торговли считают преждевременными опасения, что маркировка бутилированной воды приведет к росту цен на нее и перебоям с поставками.

Политика Против Порошенко завели новое дело Госбюро расследований Украины возбудило очередное дело против бывшего президента Петра Порошенко, передает агентство "Украинские новости".

Футбол Тедеско и «Спартак» проводят решающие переговоры По информации источника, клуб и специалист проводят решающий раунд переговоров по поводу назначения Тедеско на пост главного тренера.

Политика Медведев назначил нового главу Росгидромета Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Игоря Шумакова новым главой Росгидромета, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Олега Осипова.

Политика «Нафтогаз» назвал бессмысленным продление контракта на транзит газа 9 октября председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе встречи с уполномоченным правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Вальдерзее обсудил возможность того, что работа по внедрению Киевом положений Третьего энергетического пакета ЕС не будет завершена до конца года, когда истекает срок действия контракта на транзит российского газа.