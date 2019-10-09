Футбол
Газета.RuСборная России по регби установила антирекорд турнира
Сборная России стала первой национальной командой в истории Кубка мира по регби, уступивший два матча подряд без голов. Сегодня, 9 октября, отечественные спортсмены уступили сборной Шотландии со счетом 0:61. Для подопечных Лина Джонса это последний матч на турнире.
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с чего всё началось
На Кубке мира по регби, проходящем в Японии, был зафиксирован самый крупный проигрыш в истории проведения мировых чемпионатов, говорится в сообщении статистической компании Gracenote в Twitter.Рамблер08:26
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В Министерстве промышленности и торговли считают преждевременными опасения, что маркировка бутилированной воды приведет к росту цен на нее и перебоям с поставками.
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Украина пропустила националистов к району разведения войск в Донбассе
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В Кремле прокомментировали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".
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Один из последних министров мэрии Москвы времен Лужкова уйдет в отставку
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Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несанкционированной акции
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Трамп заявил, что США не стоило отправлять военных на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не следовало направлять контингент на Ближний Восток.
Политика
Против Порошенко завели новое дело
Госбюро расследований Украины возбудило очередное дело против бывшего президента Петра Порошенко, передает агентство "Украинские новости".
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По информации источника, клуб и специалист проводят решающий раунд переговоров по поводу назначения Тедеско на пост главного тренера.
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Мужчина, оказавшийся бывшим директором школы, в воскресенье выпил водку и умер возле продуктового магазина в поселке Подстепки Самарской области.
Политика
Медведев назначил нового главу Росгидромета
Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Игоря Шумакова новым главой Росгидромета, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Олега Осипова.
Армия и оружие
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Политика
«Нафтогаз» назвал бессмысленным продление контракта на транзит газа
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Создатель Android показал смартфон в виде пульта для телевизора
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Поздравления от Трампа и Зеленского Путину в Кремль не поступали
Армия и оружие
National Interest: Русское оружие не переносит сирийскую жару
До начала сирийской операции не было возможности проверить оружие в подобных условиях.
Политика
В ОБСЕ вспомнили, что Крым исторически принадлежал России
Высказывание Мартина Сайдика возмутило присутствующего на форуме посла Украины в Австрии, который так прокомментировал слова спецпредставителя ОБСЕ: «Удивлен, что спецпредставитель ОБСЕ не смог сказать об аннексии Крыма ничего, кроме предыстории вопроса».