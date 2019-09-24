Баскетбол
Весь спортСборная России по регби уступила команде Самоа на Кубке мира
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Герасимов: «Наверное, сборная России еще не готова побеждать такие команды, как Самоа»
Sport24.ruвчера в 10:40
«От острова Россия — островам Самоа». Трогательный пост капитана сборной России по регби
Спорт-Экспрессвчера в 15:29
На чемпионате мира по регби за сборную России сыграл выпускник Поволжской академии спорта
Спорт БИЗНЕС Online23 сентября в 08:10
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 02:36, Вашингтон
Происшествия
Вооруженные молотком бандиты отняли у москвича рюкзак с 20 млн рублей
В Москве неизвестные отняли у мужчины рюкзак, в котором находилось 19 млн 825 тыс. рублей.
Известия 02:07
Политика
Хиллари Клинтон поддержала начало процедуры импичмента Трампа
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержала решение палаты представителей начать процедуру импичмента президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
RT на русском 01:55
Здоровье
Названы влияющие на продолжительность жизни продукты
Народные новости 00:47
Политика
Лотерею грин-карт США могут запретить в России
Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“.
Ридус вчера в 18:55
Происшествия
Судно с моряками из РФ село на мель в Швеции из-за уснувшего капитана
Грузовое судно Baltic Carrier, шедшее под флагом Гибралтара, село на мель неподалёку от шведского города Хельсинборг из-за того, что его капитан уснул за штурвалом.
REGNUM 02:25
Наука
Ученые предложили необычный способ борьбы с раком
Генетические следы вирусов, заражавших организмы предков человека миллионы лет назад, могут помочь иммунной системе современных людей идентифицировать и уничтожать раковые клетки, считают исследователи биомедицинского Института имени Фрэнсиса Крика.
РИА Новости 22 сентября в 07:39
Общество
В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Гаджеты
Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном
Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.
News.ru вчера в 04:49
Транспорт
По Крымскому мосту прошел тестовый поезд
Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru вчера в 08:15
Происшествия
Массовое отравление детей произошло в православной гимназии Иркутска
В православной женской гимназии Иркутска накануне вечером, 24 сентября, произошло ЧП с массовым отравлением детей.
REGNUM вчера в 23:34
Политика
На Украине предложили способ заработать на «плохой России»
«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
Общество
Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья
Lenta.ru вчера в 15:01
Здоровье
Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor 23 сентября в 19:53
Экономика
Более 50% россиян назвали рост цен самой острой проблемой
Согласно результатам социологического исследования, каждый четвертый россиянин (24%) считает наиболее тревожной проблемой кризисные явления в экономике, спад производства в промышленности и сельском хозяйстве.
Интерфакс вчера в 23:07
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Общество
С 1 октября бюджетникам в России повысят зарплату
В начале этого года Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений направляла в субъекты РФ свои рекомендации по повышению с 1 октября 2019 года зарплаты этих категорий работников как минимум на 4,3%. Регионы и муниципалитеты должны были самостоятельно принять соответствующие решения и заложить на это деньги в бюджетах.
Профиль вчера в 04:03
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета вчера в 12:08
Происшествия
В клинике сделали аборт не той пациентке
Lenta.ru 02:02
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк призвала СМИ не спекулировать на теме здоровья актрисы
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призвала журналистов не спекулировать на теме здоровья артистки.
Известия вчера в 14:59
Волейбол
Сборная России по волейболу покинула чемпионат Европы
Мужская сборная России по волейболу не смогла переиграть национальную команду Словении, уступив со счетом 1:3 в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.
АБН 23 сентября в 17:31
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Политика
Трамп поставил ультиматум по помощи Украине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.
Газета.Ru вчера в 09:52
Футбол
Петербург примет финал Лиги чемпионов-2021
Piter.tv вчера в 13:51
Экономика
ЦБ РФ предложил ограничить ряду россиян доступ к иностранным акциям
Как пишет РБК, в России могут разделить участников фондового рынка на несколько категорий, из-за этого у новичков будет закрыт доступ к некоторым иностранным акциям и бумагам.
Политика Сегодня 23 сентября в 03:14
Общество
Илья Варламов включил набережную Белгорода в десятку лучших
БелПресса вчера в 12:21
Здоровье
В Челябинской области выросла заболеваемость ОРВИ
По данным мониторинговых исследований отмечается циркуляция вирусов парагриппа, рино- и аденовирусной инфекции, вирус гриппа не выявлялся.
Челябинск Сегодня 01:53
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
В ходе новой волны губернаторских отставок возможна замена 11 руководителей, говорится в подготовленном компанией «Минченко консалтинг» очередном рейтинге политической устойчивости губернаторов.
Ведомости вчера в 17:00
Здоровье
В Минздраве РФ сообщили, как правильно питаться в осенний период
Какие продукты нужно употреблять в пищу для поддержания иммунитета осенью, назвал главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян в интервью RT.
REGNUM 01:25
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Ниццу". Встреча закончилась со счетом 3:1.
Газета.Ru вчера в 17:14
Космос
Конец света 3 октября: конспирологи пугают астероидом
Московский Комсомолец вчера в 10:42