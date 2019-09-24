Баскетбол
Весь спортСборная России по регби уступила команде Самоа на Кубке мира
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На чемпионате мира по регби за сборную России сыграл выпускник Поволжской академии спорта
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 08:10
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 12:43, Вашингтон
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В «Октябре» прошла премьера «Героя» Карена Оганесяна
Культуромания 03:14
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
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Саша Артемова выписалась из роддома
19 сентября в 19:00 по московскому времени Саша Артемова родила дочь. Малышка появилась на свет в одной из частных клиник столицы.
StarHit.ru 10:00
Политика
Жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в Германию
Депутата немецкой Свободной демократической партии Рената Альт возмутило, что Берлин выдает жителям Донбасса с российскими паспортами визы в Германию.
РИА Новости 12:15
Политика
Российскую делегацию не пустили на сессию Генассамблеи ООН
Российским политикам в последний момент не дали визы Десять членов российской делегации, которая собиралась участвовать в ежегодной сессии Генассамблеи ООН, не получили американские визы.
Lenta.ru 05:26
Футбол
В РФС прокомментировали слухи об отстранении сборной России от ЧМ-2022
Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил, что пока речь об отстранении российской футбольной сборной от участия в чемпионате мира 2022 года не идёт.
Sport.ru 08:29
Общество
Фильм «Дылда» выдвинут на «Оскар»
Российский оскаровский комитет выдвинул фильм «Дылда» Кантемира Балагова на премию «Оскар».
Известия 12:40
Гаджеты
Xiaomi представила многогранный смартфон
Китайская компания Xiaomi анонсировала сегодня, 24 сентября, в Пекине сразу несколько своих новых продуктов, в том числе и концептуальный смартфон Mi MIX Alpha, который, по словам представителей компании, является выражением представлений Xiaomi о будущем телефонов в эпоху 5G.
Коммерсантъ 10:50
Армия и оружие
Трамп и Дуда подписали декларацию о военном сотрудничестве
Лидеры США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве, в которой говорится об исполнении прежних договоренностей, касающихся усиления военного присутствия.
РЕН ТВ вчера в 14:54
Политика
Трамп решил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции
Президент США Дональд Трамп распорядился временно заблокировать выделение военной помощи Украине, так как опасался, что средства будут потрачены ненадлежащим способом из-за коррупции в стране.
News.ru 03:43
Культура
Во Франции случайно обнаружили шедевр эпохи Возрождения
Женщина обнаружила работу XIII века флорентийского живописца Джованни Чимабуэ на кухне в доме в Компьене, недалеко от Парижа, сообщает The Guardian.
РИА Новости 07:44
Футбол
Месси рассказал, в чем он конкурирует с Роналду
Нева Спорт 11:35
Политика
Корбин призвал Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда, который признал незаконной приостановку работы парламента.
RT на русском 06:19
Футбол
Сычёв рассказал, почему возобновил карьеру в «Пюнике»
Бывший форвард "Спартака" и "Локомотива" Дмитрий Сычёв рассказал, что ещё не готов завершить карьеру.
Sport.ru 07:14
Здоровье
В Минздраве сообщили об увеличении продолжительности жизни россиян
RT на русском вчера в 18:20
Общество
Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
RT на русском 09:32
Наука
Кошки оказались сильно привязаны к хозяевам, даже больше, чем собаки
Научными сотрудниками при Университете из штата Орегон (США) под руководством Кристин Витале выяснено, что котята в аналогичной степени способны привязываться к своим хозяевам, так же, как и собаки.
Ugpressa.ru 05:41
Общество
Меган Маркл нарушила свадебный этикет откровенным платьем от Valentino
Британская пресса активно обсуждает наряд герцогини Сассекской Меган Маркл, которая вместе с принцем Гарри прилетела в Рим на свадьбу своей близкой подруги Миши Нону.
Экономика сегодня 22 сентября в 12:00
Политика
Песков заявил, что в полицию нельзя бросать даже пластиковый стаканчик
В ходе общения со студентами Высшей школы экономики представитель Кремля подчеркнул, что в полицейского или росгвардейца нельзя ничего бросать.
РИА Новости 05:56
Политика
Горизбирком подвел итоги муниципальных выборов в Петербурге
В пресс-службе ГИК сообщили, что итоги голосования подведены по всем 110 муниципальным образованиям города.
МР7.ру 10:32
Кино
Вышел новый трейлер мультфильма «Холодное сердце 2»
В YouTube опубликован трейлер полнометражного мультфильма «Холодное сердце 2». Режиссерами анимационного проекта стали Крис Бак и Дженнифер Ли.
Культуромания вчера в 09:18
Финансы
Российские банки предложили ввести отрицательные ставки по депозитам
Российские банки захотели ввести отрицательные ставки по вкладам в валюте, выяснил РБК.
РБК 11:54
Политика
Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения
Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
РИА Новости 06:21
Наука
Создан дрон-кровельщик, который самостоятельно закрепляет черепицу
BitCryptoNews вчера в 10:40
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала об изнасиловании в 15 лет с согласия матери
Американская актриса Деми Мур рассказала в ходе передачи Good Morning America, что в подростковом возрасте ее изнасиловал знакомый матери.
Lenta.ru 09:04
Происшествия
Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019»
Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем.
ТАСС 22 сентября в 14:31