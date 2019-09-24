Баскетбол

Весь спортВесь спортСборная России по регби уступила команде Самоа на Кубке мира

Сегодня, 24 сентября, в Кумагая (Япония) продолжился Кубок мира по регби.
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Сборная России по регби проиграла Самоа и потерпела второе поражение на Кубке мира

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Президент США Дональд Трамп распорядился временно заблокировать выделение военной помощи Украине, так как опасался, что средства будут потрачены ненадлежащим способом из-за коррупции в стране.
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Горизбирком подвел итоги муниципальных выборов в Петербурге

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В YouTube опубликован трейлер полнометражного мультфильма «Холодное сердце 2». Режиссерами анимационного проекта стали Крис Бак и Дженнифер Ли.
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Российские банки захотели ввести отрицательные ставки по вкладам в валюте, выяснил РБК.
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