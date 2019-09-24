Баскетбол
Весь спортСборная России по регби уступила команде Самоа на Кубке мира
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 18:54, Вашингтон
Политика
Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
ТАСС 17:24
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Ниццу". Встреча закончилась со счетом 3:1.
Газета.Ru 17:14
Авто
Представлен обновленный внедорожник Nissan Patrol
На Ближнем Востоке обновленный Patrol выйдет на рынок со дня на день.
Авторевю 14:42
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России
Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
RT на русском 16:36
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска умер после попытки суицида
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин, ушедший в отставку несколькими днями ранее, скончался в больнице во вторник, 24 сентября.
Известия 04:08
Здоровье
Чем полезны виноградные косточки, рассказали медики
Оказалось, что виноградные косточки могут помочь предотвратить развитие рака молочной железы.
Московский Комсомолец 22 сентября в 00:15
Авто
В России начнут собирать полноприводные минивэны Peugeot и Citroen
32CARS.ru вчера в 07:05
Общество
МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений
МЧС России с 2020 года перейдет на новую организационно-штатную структуру, в рамках реорганизации до конца года будут ликвидированы как юрлица 578 учреждений ведомства.
ТАСС 13:39
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
REGNUM 18:37
Гаджеты
Facebook покупает стартап по управлению компьютером силой мысли
Как сообщает Bloomberg, базирующаяся в Нью-Йорке компания разрабатывает ПО, позволяющая людям управлять компьютерами с помощью разума.
Вести.Финанс вчера в 23:40
Игры
The Last of Us Part II получила дату выхода
Студия Naughty Dog в рамках четвёртого выпуска шоу State of Play назвала дату выхода The Last of Us Part II.
News.ru 16:22
Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются.
RT на русском 01:08
Шоу-бизнес
Лечащий врач Александра Числова подтвердил наличие у актера ВИЧ
Лечащий врач российского актера Александра Числова предоставил сведения о наличии у своего пациента ВИЧ-инфекции.
Дни24 07:45
Политика
Зеленский рассказал о подключении США к «нормандскому формату»
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что подключение США к «нормандскому формату» на данный момент не планируется.
Известия 18:29
Экономика
Пушков назвал необходимостью массовое сокращение чиновников в России
Российский сенатор Алексей Пушков положительно оценил информацию о том, что российских чиновников ждет массовое сокращение в следующем году.
Известия вчера в 08:03
Шоу-бизнес
Принц Гарри назвал Меган Маркл «лучшей мамой»
Потом Гарри тоже акцентировал внимание на жене, назвав ее «лучшей мамой».
Bimru.ru 11:07
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поделилась кадром из храма в венчальном платье
Ксения Собчак поделилась с поклонниками кадром из храма в венчальном платье.
Актуальные Новости 03:57
Политика
«Коммерсантъ» узнал о послании Путина НАТО с предложением по ракетам
Президент России Владимир Путин 19 сентября отправил послание в страны НАТО с предложением, которое касается ракет средней и меньшей дальности.
РБК 18:04
Политика
Мадуро объявил о визите в Россию
REGNUM вчера в 19:22
Гаджеты
Xiaomi запускает большую распродажу на Tmall для россиян
Китайская компания Xiaomi объявила о скором старте большой распродажи в России.
Ferra 09:01
Футбол
Экс-игроки сборной России объединят иски к МВД на 260 млн рублей
Экс-футболисты национальной команды Евгений Алдонин, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Андрей Каряка, Юрий Никифоров и Дмитрий Кириченко требуют от МВД компенсацию за моральный ущерб за ошибки следствия, которое занимается делом о хищении средств игроков в банке "Замоскворецкий".
Газета.Ru вчера в 09:55
Энергетика
Дания попала в газовую зависимость от России
На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru вчера в 11:44
Здоровье
Активисты ОНФ настаивают на повторной проверке здания школы в Магадане, где из-за протекающей кровли закрыли верхний этаж
После обращения активистов регионального отделения ОНФ областная прокуратура провела проверку протекающей после ремонта кровли в школе №28 города Магадана.
Общероссийский Народный Фронт 07:37
Путешествия
Минкульт не стал ограничивать доступ в Царское Село туристам из Китая
В ходе заседания статс-секретарь, заместитель министра Алла Манилова отметила, что необходимо урегулировать ситуацию с потоком иностранных туристов, в том числе из Китая, при посещении музея, так как из-за них туристы из России не всегда могут попасть в музей-заповедник и Екатерининский дворец.
Интерфакс 18:03
Авто
Honda завершит в 2021 году продажи автомобилей с дизелем в Европе
Honda — не первая марка, которая объявила о переходе от дизельных двигателей к электрификации, поскольку в начале этого года Volvo выпустила самое последнее поколение дизельных двигателей, которые, как ожидается, будут устанавливаться на автомобили в течение 5-6 лет.
SpeedMe 03:42