Баскетбол

Матч ТВМатч ТВСборная России уступила Японии в стартовом матче Кубка мира по регби

Сборная Японии обыграла Россию в стартовом матче группового этапа домашнего Кубка мира по регби. У хозяев 3 попытки на счету Котаро Матсусимы. Еще одну попытку занес Питер Лабусканье.
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Российским регбистам удалась первая попытка

Коммерсантъ09:36

Регбист Артемьев считает, что в проигранном матче с японцами на КМ было много суеты

ТАСС11:52

Игрок сборной России по регби: «В какой-то момент мы отдали инициативу японцам. Это и привело к поражению»

Матч ТВ09:07

Сборная России уступила Японии в стартовом матче Кубка мира-2019

Спорт-Экспресс08:44

Капитан сборной Японии подарил Голосницкому меч-катану после матча-открытия Кубка мира-2019

Sports.ru11:54

Сборная России проиграла Японии на Кубке мира по регби со счётом 10:30

Чемпионат09:15

Регби. Сборная России потерпела поражение от Японии на старте чемпионата мира

Bookmaker-ratings.ru09:29
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Президент «Анжи» опроверг причастность задержанного Идрисова к клубу

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Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
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RT на русском 08:14
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В Госдуме снова пригрозили Deutsche Welle приостановкой аккредитации

Глава администрации Генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнес Хоффманн в сентябре официально сообщил депутатам, что компания является субъектом права ФРГ, подотчетна германским надзорным органам и он не видит возможности для ее представителей участвовать в заседании комиссии Госдумы.
Интерфакс 10:02
Происшествия

На шедшего к Путину якутского шамана завели дело об экстремизме

Lenta.ru 09:09
Политика

На Украине допустили возможность закупки газа в России

Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.
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Уфа — Спартак 1:0

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Французский суд обязал Valve разрешить перепродажу игр Steam

Верховный суд Парижа постановил, что европейские потребители могут свободно перепродавать цифровые игры, купленные в Steam.
News.ru 10:33
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Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан

Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
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SEGA представила Total War Saga: Troy

Сообщается, что вдохновила разработчиков игра «Илиада» Гомера. В основу Total War Saga: Troy положены ключевые события Троянской войны.
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Политика

Белый дом отказался разглашать детали жалобы разведчика на Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа не станет делиться деталями жалобы разведчика, утверждавшего, что президент якобы выдал секретную информацию в телефонном разговоре с одним из зарубежных лидеров, сообщает издание Politico.
РИА Новости вчера в 21:08
Политика

Трамп заявил о готовности США нанести удар по 15 объектам в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов нанести удар по 15 объектам в Иране, но не спешит этого делать.
Известия 11:51
Происшествия

Актер Павел Устинов вышел из СИЗО

РБК 10:35
Наука

Загрязнение воды признано одной из главных причин рака

Экологи обнаружили в водопроводной воде США 22 канцерогенных вещества, которые, по мнению ученых, могли стать причиной сотней тысяч случаев онкологических заболеваний, зафиксированных в период с 2010 по 2017 годы.
UfaTime.ru 09:52
Политика

Подозреваемый в убийстве грузина в Берлине заявил о гражданстве России

Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине заявил российским дипломатам в Берлине, что имеет гражданство России.
РБК 11:21
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У вологодских школьников появятся компьютеры «Эльбрус»

Компьютер оснащен отечественным микропроцессором «Эльбрус-8С», который может обеспечить своей мощностью несколько рабочих мест одновременно.
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Калининградский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО

Антон Алиханов, глава Калининградской области, решил ответить Джеффри ли Харригану, генералу Соединенных Штатов, рассказавшему ранее о плане прорыва российской ПВО.
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Суд в Москве арестовал расстрелявшего коллег полицейского

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NASA пропустило гигантский астероид

Огромный астероид в конце июля подобрался к нашей планете на самое близкое за последние 100 лет расстояние.
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Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября

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Заключенные подняли бунт в дагестанской колонии

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Армия и оружие

Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию

Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
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Трюдо обвинили в расизме из-за фотографии начала века

РЕН ТВ вчера в 07:22
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В России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
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Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»

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РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
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Новый кроссовер Mitsubishi получил странный дизайн

Японский автомобильный бренд раскрыл особенности нового паркетника. Он будет официально представлен в октябре на домашнем автосалоне.
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Умер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

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