Сборная Японии обыграла Россию в стартовом матче группового этапа домашнего Кубка мира по регби. У хозяев 3 попытки на счету Котаро Матсусимы. Еще одну попытку занес Питер Лабусканье.

Сборная России уступила Японии в стартовом матче Кубка мира по регби

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