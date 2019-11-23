Теннис

RT на русскомRT на русскомСборная России по теннису уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису уступила команде Канады с общим счётом 1:2 и не смогла выйти в финал обновлённого Кубка Дэвиса. В одиночных матчах Андрей Рублёв взял верх над Вашеком Поспишилом, а Карен Хачанов уступил Денису Шаповалову.
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