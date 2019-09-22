Волейбол

RT на русскомRT на русскомСборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ

Мужская сборная России по волейболу не смогла во второй раз подряд выиграть чемпионат Европы. Подопечные Туомаса Саммельвуо вылетели на стадии четвертьфинала, уступив команде Словении в Любляне. Россияне смогли выиграть только третий сет и потерпели поражение в трёх других.
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