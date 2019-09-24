Волейбол

RT на русскомRT на русскомСборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ

Мужская сборная России по волейболу не смогла во второй раз подряд выиграть чемпионат Европы. Подопечные Туомаса Саммельвуо вылетели на стадии четвертьфинала, уступив команде Словении в Любляне. Россияне смогли выиграть только третий сет и потерпели поражение в трёх других.
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Сборная России вылетела с ЧЕ, проиграв Словении. В группе этого соперника разгромили в 3 сетах

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Сборная России проиграла Словении в 1/4 финала чемпионата Европы

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Автоматически обработано 7008 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
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В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключили контракт с корпорацией Lockheed Martin на строительство 12 кораблей для полетов на Луну.
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Новая Sony PlayStation станет самой энергоэффективной консолью Sony

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Коммерсантъ вчера в 18:07
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Бюджет на ближайшие три года обсудили Путин с Медведевым

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым обсудили параметры бюджета с 2020 по 2022 годы.
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На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

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Опубликованы результаты тестов процессора AMD Ryzen 5 3500X

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