Волейбол
RT на русскомСборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ
Мужская сборная России по волейболу не смогла во второй раз подряд выиграть чемпионат Европы. Подопечные Туомаса Саммельвуо вылетели на стадии четвертьфинала, уступив команде Словении в Любляне. Россияне смогли выиграть только третий сет и потерпели поражение в трёх других.
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Россия вылетела с чемпионата Европы-2019 по волейболу, проиграв Словении в 1/4 финала
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