Волейбол

RT на русскомRT на русскомСборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ

Мужская сборная России по волейболу не смогла во второй раз подряд выиграть чемпионат Европы. Подопечные Туомаса Саммельвуо вылетели на стадии четвертьфинала, уступив команде Словении в Любляне. Россияне смогли выиграть только третий сет и потерпели поражение в трёх других.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Люблянская воронка затянула гостей

Красная звезда17:54

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/4 финала. Россия - Словения (прямая видеотрансляция)

Стадион13:00

Сборная России проиграла Словении в четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу

Sport24.ru16:55

Саммельвуо: поздравляю словенскую команду, они отлично сыграли

Чемпионат17:45

Волейбольный Марибор. Словения сенсационно выбила Россию с Евро

Спорт-Экспресс17:15

Россия-Словения 23.09.2019 прогноз Ф1 по сетам (-1.5)

Sport-place08:33

Россия вылетела с чемпионата Европы-2019 по волейболу, проиграв Словении в 1/4 финала

Sports.ruвчера в 14:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 19:16, Вашингтон
Политика

США приветствуют формирование конституционного комитета в Сирии

США приветствуют достижение соглашения между властями Сирии и оппозицией о формировании конституционного комитета, считают это "обнадеживающим шагом", заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.
РИА Новости 17:22
Путешествия

Три лоукостера из Европы подали заявки на полеты в Россию

Крепнейшие лоукостеры Европы Ryanair, британская компания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты из Санкт-Петербургкого аэропорта Пулково.
Газета.Ru 16:00
Волейбол

Волейболист Вольвич раскритиковал журналиста Соловьева

Волейболист казанского "Зенита" Артем Вольвич рассказал об отношении к чиновникам и журналистам, которые позволяют себе делать скандальные высказывания.
Pravda.Ru 06:43
Политика

На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее

Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отреагировала на решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ассамблеи.
Газета.Ru 16:52
Происшествия

С горящей плавбазы в Сахалинской области эвакуировали 200 человек

Известия 19:00
Гаджеты

Складной Samsung Galaxy Fold распродали в Европе за день

18 сентября смартфон вышел в Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре, и первая партия, доступная для предзаказа, разошлась буквально за день.
3DNews 21 сентября в 03:07
Футбол

Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА

Известия 16:50
Футбол

Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился

Издание Indy100 назвало сэйв Гада «невозможным». Всего публикация MUNDIAL набрала более 26 тысяч лайков и 6,6 тысячи репостов.
Lenta.ru 10:35
Армия и оружие

США и Польша расширяют военное сотрудничество

Вести.Ru 17:11
Политика

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линия так установлена и не была.
Газета.Ru 12:17
Общество

Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье

Для торжественной церемонии герцогиня выбрала черное полупрозрачное платье.
Дни24 21 сентября в 08:49
Здоровье

Скворцова рассказала в ООН об успехах России в борьбе с туберкулезом

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на мероприятии в рамках Генассамблеи ООН рассказала о снижении заболеваемости туберкулезом в РФ.
Известия вчера в 20:10
Общество

На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя

В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Армия и оружие

ФСБ заявила о причастности США к переброске боевиков ИГ в Афганистан

Спецслужбы США причастны к доставке членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в северные районы Афганистана, заявил руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа на совещании глав разведывательных служб стран СНГ.
Коммерсантъ 05:47
Происшествия

Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где расположены дипмиссии

Две ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения, передает в ночь на вторник телеканал Sky News Arabia.
РИА Новости 17:36
Футбол

Алана Мамаева анонсировала интервью с мужем

Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети анонсировала выход интервью с супругом.
Чемпионат 11:42
Здоровье

Минздрав пообещал обеспечить всех нуждающихся детей «Фризиумом»

Минздрав России дал слово обеспечить всех детей, которым нужен «Фризиум», необходимым им лекарством.
Телеканал 360° 10:44
Футбол

Неймар принес победу «ПСЖ» в матче с «Лионом»

Единственный гол в матче забил бразильский нападающий парижан Неймар на 87-й минуте.
Газета.Ru вчера в 17:15
Кино

Вышел новый трейлер мультфильма «Холодное сердце 2»

В YouTube опубликован трейлер полнометражного мультфильма «Холодное сердце 2». Режиссерами анимационного проекта стали Крис Бак и Дженнифер Ли.
Культуромания 09:18
Общество

В Германии открылся фестиваль пива «Октоберфест»

Крупнейший в мире фестиваль пива "Октоберфест" открылся в субботу в Мюнхене на юге Германии, сообщает телеканал NTV.
ТАСС 21 сентября в 06:16
Авто

Renault выпустит обновленную версию хэтчбека Kwid

Напомним, что недавно Renault представил электроверсию модели Kwid. Отмечается, что запас хода новинки составляет 250 километров.
CarsWeek.ru вчера в 09:27
Происшествия

СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

RT на русском 04:12
Хоккей

Хоккейный ЦСКА по буллитам обыграл СКА в матче КХЛ

Красная весна 16:27
Кино

Анджелина Джоли вновь стала блондинкой

Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru 21 сентября в 22:00
Футбол

Кононов, Хохлов, Шаронов – подвисшие тренеры РПЛ, сезон-2019/20

Миодраг Божович провалил концовку прошлого сезона, кое-как сохранил "Крылья" в стыковых матчах, и самарская публика надеялась, что в новом чемпионате, когда давление спадёт, всё окончательно наладится.
Чемпионат 10:35
Происшествия

После изнасилования волейболистки в Анапе наказаны 11 полицейских

Газета.Ru 10:50
Шоу-бизнес

Врачи признали опухоль Заворотнюк неоперабельной

Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
Ugpressa.ru 11:43
Политика

Волкер советует Зеленскому налаживать прямые контакты с Путиным

Спецпредставитель Государственного департамента по Украине Курт Волкер высказался за налаживание Украиной прямых контактов с Россией на высшем уровне.
ТАСС 11:49
Футбол

Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба стал объектом ля шуток после прошедшего вчера, 21 сентября матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 02:22
Кино

«Игра престолов» получила 12 премий «Эмми»

В понедельник, 23 сентября, стало известно, что на 71-й церемонии «Эмми» сериал «Игра престолов» получил 12 премий при рекордных 32 номинациях.
Форпост Северо-Запад 04:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное