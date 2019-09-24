Волейбол
Нева СпортРоссия проиграла Словении и вылетела с чемпионата Европы по волейболу
На текущем чемпионате российские волейболисты пока не проиграли ни одного матча: на счету сборной пять побед в рамках группового этапа и одна — в плей-офф. До сегодняшнего дня команда отдала соперникам на турнире всего две партии.
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Сборная России проиграла Словении в четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу
Sport24.ruвчера в 16:55
Россия вылетела с чемпионата Европы-2019 по волейболу, проиграв Словении в 1/4 финала
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