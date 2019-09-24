На текущем чемпионате российские волейболисты пока не проиграли ни одного матча: на счету сборной пять побед в рамках группового этапа и одна — в плей-офф. До сегодняшнего дня команда отдала соперникам на турнире всего две партии.

Россия проиграла Словении и вылетела с чемпионата Европы по волейболу

Все про Спорт ру

Политика Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.

Экономика Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

Политика На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.

Авто Компания Suzuki раскрыла планы по продажам нового Suzuki Jimny Компания Suzuki планирует реализовать в России 1200 внедорожников Suzuki Jimny до апреля 2020 года.

Политика Грета Тунберг отчитала мировых лидеров на климатическом саммите ООН Подросток-активист по вопросам изменения климата Грета Тунберг открыла климатический саммит ООН гневным осуждением мировых лидеров за неспособность принять решительные меры по борьбе с изменением климата.

Происшествия Четыре человека погибли в результате пожара в Чебоксарах Четыре человека погибли при возгорании деревянной постройки на территории коллективного садового товарищества в Чебоксарах.

Наука В Крыму нашли исторический вход в пещеру «Таврида» Следующим этапом запланированы работы по вскрытию входа в пещеру и его изучение Ученые обнаружили исторический вход в пещеру "Таврида", передают "РИА Новости", ссылаясь на председателя совета Российского союза спелеологов, старшего преподавателя КФУ имени В. И. Вернадского Геннадия Самохина.

Политика Комиссия ГД пригласит на заседание нового посла США в РФ Глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России заявил о планах пригласить на заседание нового посла США в РФ.

Экономика Власти хотят сократить план строительства трассы Москва — Казань Ранее News.ru писал, что Минтранс РФ планирует начать конкурс на проектирование и строительство скоростной трассы Москва — Казань в конце 2019-го — начале 2020 года.

Происшествия В Красноярском крае пропала семья из четырёх человек В Тюхтетском районе Красноярского края 125 сотрудников полиции разыскивают пропавшую семью из четырёх человек.

Политика Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий бойцов представляться Росгвардия поддерживает законопроект, согласно которому сотрудники ведомства будут обязаны представляться по требованию граждан.

Политика Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".

Происшествия Бывший глава полиции Армении найден мертвым в своем доме Тело экс-начальника полиции Армении Айка Арутюняна обнаружено в его доме с огнестрельным ранением.

Происшествия В Хабаровском крае один человек погиб при нападении тигра Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, когда те случайно приблизились к месту, где он ел добычу, один человек погиб, зверь застрелен, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Общество Голос жителей Екатеринбурга по храму Екатерины будет учтён: политолог Как сообщало ИА REGNUM, опрос пройдёт 13 октября, в воскресенье. В опросный лист могут включить две площадки.

Политика В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.

Технологии В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу Российские сотовые операторы начали работу над созданием системы удаленной идентификации абонентов по лицу и голосу.

Наука Ядерное топливо на расплавах солей испытали облучением В Нидерландах провели опыты с радиоактивным облучением расплавов солей с целью имитации условий работы ядерных реакторов на топливе такого вида.

Общество Видео из Канады: На автомобильной трассе два медведя устроили поединок Канадец смог запечатлеть на видео поединок двух диких медведей гризли. Животные устроили разборки прямо посреди автомобильной дороги.

Кино Заключительный сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми» Заключительный сезон сериала «Игра престолов» завоевал награду телеакадемии США «Эмми» как «лучший драматический сериал» года, сообщает РИА Новости.

Общество Назван самый популярный алкогольный напиток в России По данным на сентябрь, пиво стало самым популярным алкогольным напитком в России, сообщает RT со ссылкой на платформу фискальных данных "Такском".

Наука Ученые объяснили, почему мозг человека стирает сны Ученым удалось выяснить, что нейроны меланина, то есть концентрирующего гормона (MCH), отвечающего за аппетит и участвующего в регуляции фазы быстрого сна, активно помогают мозгу забыть неважную информацию.