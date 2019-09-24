Волейбол

Нева СпортНева СпортРоссия проиграла Словении и вылетела с чемпионата Европы по волейболу

На текущем чемпионате российские волейболисты пока не проиграли ни одного матча: на счету сборной пять побед в рамках группового этапа и одна — в плей-офф. До сегодняшнего дня команда отдала соперникам на турнире всего две партии.
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Волейболисты из РФ сенсационно проиграли Словении в четвертьфинале ЧЕ

Российская газетавчера в 23:46

Тренер сборной Словении по волейболу: в матче с Россией мы играли невероятно

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Волейбол. «Сборную России считали фаворитом, и это давило». Игорь Кобзарь — о поражении в игре со Словенией

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Сборная России проиграла Словении в четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу

Sport24.ruвчера в 16:55

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/4 финала. Россия - Словения (прямая видеотрансляция)

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Россия вылетела с чемпионата Европы-2019 по волейболу, проиграв Словении в 1/4 финала

Sports.ru22 сентября в 14:02

Россия — Словения: есть ли интрига?

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Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 02:52, Вашингтон
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Компания Suzuki планирует реализовать в России 1200 внедорожников Suzuki Jimny до апреля 2020 года.
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Четыре человека погибли при возгорании деревянной постройки на территории коллективного садового товарищества в Чебоксарах.
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Следующим этапом запланированы работы по вскрытию входа в пещеру и его изучение Ученые обнаружили исторический вход в пещеру "Таврида", передают "РИА Новости", ссылаясь на председателя совета Российского союза спелеологов, старшего преподавателя КФУ имени В. И. Вернадского Геннадия Самохина.
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Комиссия ГД пригласит на заседание нового посла США в РФ

Глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России заявил о планах пригласить на заседание нового посла США в РФ.
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СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

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Власти хотят сократить план строительства трассы Москва — Казань

Ранее News.ru писал, что Минтранс РФ планирует начать конкурс на проектирование и строительство скоростной трассы Москва — Казань в конце 2019-го — начале 2020 года.
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В Красноярском крае пропала семья из четырёх человек

В Тюхтетском районе Красноярского края 125 сотрудников полиции разыскивают пропавшую семью из четырёх человек.
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Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий бойцов представляться

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Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости вчера в 18:22
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Тело экс-начальника полиции Армении Айка Арутюняна обнаружено в его доме с огнестрельным ранением.
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В Хабаровском крае один человек погиб при нападении тигра

Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, когда те случайно приблизились к месту, где он ел добычу, один человек погиб, зверь застрелен, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
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News.ru вчера в 13:57
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Голос жителей Екатеринбурга по храму Екатерины будет учтён: политолог

Как сообщало ИА REGNUM, опрос пройдёт 13 октября, в воскресенье. В опросный лист могут включить две площадки.
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Запуск «Протона-М» со спутниками вновь отложили

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Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье

Для торжественной церемонии герцогиня выбрала черное полупрозрачное платье.
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В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу

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«Сан-Хосе» отправил в АХЛ Чеховича и ещё четверых россиян

Хоккеисты продолжат готовиться к сезону в составе клуба АХЛ «Сан-Хосе Барракуда».
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Ядерное топливо на расплавах солей испытали облучением

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Канадец смог запечатлеть на видео поединок двух диких медведей гризли. Животные устроили разборки прямо посреди автомобильной дороги.
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Заключительный сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»

Заключительный сезон сериала «Игра престолов» завоевал награду телеакадемии США «Эмми» как «лучший драматический сериал» года, сообщает РИА Новости.
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РИА Новости вчера в 22:31
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Назван самый популярный алкогольный напиток в России

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