Футбол
Газета.RuСборная России поддержала школьника с прической Ибрагимовича
Сборная России поддержала школьника из города Сосновоборска Красноярского края Прохора Ильиных, который подвергся травле из-за прически, передает Sport24.
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На защиту мальчика со стрижкой, как у Златана, встал весь футбольный мир, высказался даже Франческо Тотти
Спорт день за днемвчера в 16:54
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценили слова президента Украины Владимира Зеленского, который высказался за сохранение антироссийских санкций, передает РИА "Новости".
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Netflix случайно «слил» дату премьеры «Ведьмака»
В соцсетях компании Netflix случайно проболтались о дате выхода одного из самых ожидаемых сериалов этого года - "Ведьмак".
Российская газета вчера в 14:25
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
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Газета.Ru 08:21
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Заворотнюк расскажет о своем состоянии
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов, передает агентство "Москва" со ссылкой на концертного директора актрисы Стаса Христова.
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Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
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Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет
По словам Голиковой, в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд руб. на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновлении индексации.
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Армия и оружие
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Военное обозрение 08:38
Политика
Артамонов вступил в должность главы Липецкой области
"Вступая в должность главы администрации Липецкой области, клянусь: верно служить населению области, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы администрации области, соблюдать конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, устав Липецкой области и законы области", - сказал на присяге Артамонов.
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Оператор OPAL начал реализацию решения германского регулятора
Оператор OPAL начал реализацию решения германского регулятора, говорится в заявлении.
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Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру
Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.
Аргументы и Факты 03:33
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На всех платформах вышла пробная версия A Plague Tale: The Innocence
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Учителей, заставлявших мальчика сменить прическу, обязали извиниться
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Звездой октябрьского выпуска Harper's Bazaar стала 56-летняя Деми Мур, которая снялась для обложки обнаженной и раскрыла несколько личных тем в откровенном интервью.
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Налоговая опровергла информацию о блокировке счетов Киркорова
Информация о блокировке счетов певца Филиппа Киркорова не соответствует действительности, заявили РБК в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).
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Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
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В Туле повредили маршрутку самого веселого водителя города
Полиция Тулы проверяет заявление о повреждении лобового стекла и фары городского маршрутного такси, которым управляет известный в городе водитель Владимир Синяков, местные СМИ полагают, что микроавтобус был обстрелян из пневматики.
РИА Новости 08:51
Интернет
Google протестирует DNS-over-HTTPS в Chrome
Нейросети Содержание выпуска Подписка на "Хакер" С релизом Chrome 78, который запланирован на октябрь текущего года, Google начнет тестирование протокола DNS-over-HTTPS (DoH).
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