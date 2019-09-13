Футбол

Газета.RuГазета.RuСборная России поддержала школьника с прической Ибрагимовича

Сборная России поддержала школьника из города Сосновоборска Красноярского края Прохора Ильиных, который подвергся травле из-за прически, передает Sport24.
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Российский футболист, полузащитник. В июле 2009 года объявил о завершении карьеры игрока. Выступал за сборную России, в 2004-2005 годах - её капитан. С 2009 по 2011 год - депутат 5 созыва Алтайского краевого законодательного собрания. В настоящее время советник Президента «Динамо», офицер РФС по вопросам борьбы с расизмом, директор РФС по региональной политике и международным отношениям.
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