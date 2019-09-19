Футбол

Нева СпортНева СпортСборная России поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА

Национальная сборная России повысилась в рейтинге ФИФА, который был опубликован в четверг на сайте организации. Успех российской сборной в матча отборочного турнира Евро-2020 позволил команде Станислава Черчесова шагнуть на четыре позиции — с 46-го места на 42-е.
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Евро-2020: результаты сборной России повысили рейтинг команды на четыре позиции

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Россия поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА

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Сборная России поднялась на 42 место в рейтинге ФИФА

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Сборная России по футболу поднялась в рейтинге ФИФА

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Сборная России поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА

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Сборная России поднялась с 46-го на 42-е место в рейтинге ФИФА

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Сборная России поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА

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