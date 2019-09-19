Футбол
Нева СпортСборная России поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА
Национальная сборная России повысилась в рейтинге ФИФА, который был опубликован в четверг на сайте организации. Успех российской сборной в матча отборочного турнира Евро-2020 позволил команде Станислава Черчесова шагнуть на четыре позиции — с 46-го места на 42-е.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 10:42, Вашингтон
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
ФАН 00:21
Политика
Россия и Украина обсудят транзит газа в Брюсселе
Трехсторонние переговоры о поставках газа между Россией и Украиной, которые пройдут в Брюсселе в четверг, 19 сентября, при участии представителей Еврокомиссии, — уже второй раунд переговоров накануне завершения десятилетнего транзитного договора «Нафтогаза» и «Газпрома», который истекает 31 декабря.
РБК 02:00
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова задержали в Москве
Жданова задержали у подъезда его дома в Москве в четверг, написал Волков в своем твиттере.
Интерфакс 06:32
Политика
Грызлов заявил о срыве Киевом договоренностей «нормандской четверки»
Киев на заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины сорвал выполнение договоренностей советников глав стран «нормандской четверки».
Известия вчера в 11:56
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Политика
В Луганске пытались взорвать мост
В Луганске произошел взрыв в районе автомобильного моста. Сведений о пострадавших не приводится.
Российская газета 03:11
Происшествия
Бизнесмена убили в Нижнем Новгороде
О личности мужчины не сообщается, однако местные СМИ пишут, что убитый - предприниматель Виктор Ворошилов.
Российская газета 02:10
Экономика
Счета в Великобритании и ее офшорах потребуют отчетов в ФНС
ФНС опубликовала на regulation.gov.ru проект приказа, включающий в перечень государств, с которыми РФ осуществляет автоматический обмен финансовой информацией, Панаму и Израиль и исключающий из него популярные для финансовых вложений из России Великобританию и британские офшоры — острова Мэн, Гернси и Джерси.
Коммерсантъ 08:54
Политика
Лукашенко прокомментировал слухи о передаче власти сыну
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих детей Виктора, Дмитрия или Николая к транзиту власти в республике.
Газета.Ru 09:58
Фигурное катание
Российские гимнастки завоевали два золота чемпионата мира
Россиянки Дина Аверина и Екатерина Селезнева завоевали золотые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Коммерсантъ 17 сентября в 13:33
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье
Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 05:20
Общество
«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос
Стало известно о личном вмешательстве президента Белоруссии Александра Лукашенко в скандал с увольнением преподавательницы одной из школ Гомеля.
Дни.ру 06:28
Футбол
France Football утвердил трофей имени Льва Яшина
Вести.Ru 07:02
Экономика
ФАС оштрафовала Google на 100 тыс. рублей
Как поясняется в сообщении ведомства, ФАС наложила административный штраф в размере 100 тыс. рублей на Google LLC как рекламораспространителя ненадлежащей рекламы финансовых услуг компании Ali Trade при помощи сервиса Google AdWords.
ТАСС 05:39
Кино
Джош Гад исполнил роль людоеда, питающегося детьми
Актер исполнил роль людоеда, который питается детьми.
Актуальные Новости 10:35
Здоровье
«Оскорбил»: на показавшего жуткие условия отдыха врача заявили в полицию
Врач из отделения скорой медицинской помощи Няндомы Архангельской области, который ранее жаловался на плохое состояние комнаты отдыха для бригад и пищеблока, рассказал «Ридусу», что начальство подало на него два заявления в полицию.
Ридус 06:12
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета вчера в 05:25
Происшествия
Суд обанкротил разбившего Rolls-Royce олигарха Аристова челябинца
Должник на заседание не явился Арбитражный суд Челябинской области сегодня, 19 сентября, признал банкротом челябинца Вячеслава Кантемирова, который разбил Rolls-Royce совладельца ЧЭМК Александра Аристова.
Правда УрФО 09:10
Общество
Прокурор рассказал о нарушениях при ремонте проспекта Кирова
Прокурор Сергей Ломакин отметил, что выявленные нарушения были связаны с требованиями к безопасности пешеходов.
Регион 64 06:59
Происшествия
В Москве подозреваемый во взятке полицейский застрелил своего коллегу
Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, полицейские отдела собственной безопасности пытались задержать коллегу, которого подозревают во взятке.
Ведомости вчера в 12:44
Происшествия
Аваков опубликовал «исповедь» угрожавшего взорвать мост в Киеве
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал минимального наказания для бывшего военнослужащего Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
РЕН ТВ 10:28
Армия и оружие
Китай купил истребитель Су-35 для раскрытия секретов Су-57
В китайском информационном агентстве «Sina» предположили, что Пекин мог закупить партию российских Су-35 для того, чтобы раскрыть секрет нового истребителя Су-57.
Военное дело 10:10