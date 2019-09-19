Футбол
Нева СпортСборная России поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА
Национальная сборная России повысилась в рейтинге ФИФА, который был опубликован в четверг на сайте организации. Успех российской сборной в матча отборочного турнира Евро-2020 позволил команде Станислава Черчесова шагнуть на четыре позиции — с 42-го места на 46-е.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 07:43, Вашингтон
Политика
Начались переговоры по транзиту газа через Украину
«Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».
Lenta.ru 07:05
Происшествия
В Москве на станции метро полицейские устроили перестрелку
Источник в ГУ МВД по Москве рассказал РБК, что перестрелка произошла на станции метро «Рязанский проспект» — один человек погиб, другой получил ранения.
РБК вчера в 12:14
Армия и оружие
Ядерную войну между Россией и США показали в ролике
News.ru вчера в 09:51
Энергетика
WSJ узнала о решении Саудовской Аравии закупить нефть у Ирака
Как отмечают трейдеры, Эр-Рияд, чтобы сохранить свою репутацию надежного поставщика нефти, стремится закупать сырье по крайне мере у одного из своих соседей.
РБК 07:17
Происшествия
Директор ФБК Жданов задержан в Москве
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов задержан в Москве, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:32
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову
RT на русском 06:59
Футбол
«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева
«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
Чемпионат 17 сентября в 08:58
Экономика
Небольшой московский банк заработал больше всех в России на переводах
Банк ВРБ, который занимает одну из последних строчек в третьей сотне по размеру активов, внезапно стал лидером по комиссионным доходам среди всех российских кредитных организаций.
Политическая Экспертиза 05:33
Происшествия
Во Франции разбился бельгийский истребитель F-16
Истребитель F-16 военно-воздушных сил Бельгии разбился во французской коммуне Лорьян в департаменте Морбиан, сообщается на официальной странице бельгийских ВВС в Twitter.
РИА Новости 07:07
Здоровье
В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя
В Минздраве опровергли информацию о существовании безопасной дозы алкоголя на каждый день.
Lenta.ru 05:55
Политика
Лукашенко не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии.
Газета.Ru 05:55
Политика
Кличко просит Раду распустить Киевсовет и назначить досрочные выборы
Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Верховную раду с просьбой о роспуске Киевсовета и назначении досрочных выборов.
RT на русском 04:10
Политика
В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера
По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
Футбол
Кокорин и Мамаев покинули исправительную колонию
17 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули исправительную колонию №4 Белгородской области на основании решения суда об условно-досрочном освобождении.
RT на русском 17 сентября в 03:46
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Космос
Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
Известия 07:15
Происшествия
В Москве задержан замглавы департамента Минкультуры
В Москве задержан замглавы департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов, а также экс-глава департамента Владимир Цветнов и еще двое бизнесменов.
BFM.ru 07:11
Здоровье
ВОЗ предупредила об эпидемии нового типа гриппа
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад, в котором сообщается об угрозе новой пандемии вирусных заболеваний.
Профиль 05:30
Политика
В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
RT на русском 03:57
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Максим Галкин поздравили своих детей с 6-летием
Сегодня свое 6-летие отмечают дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри, сообщает storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 22:27
Экономика
ФАС оштрафовала Google на 100 тысяч рублей
«ФАС России наложила административный штраф в размере 100 тыс. рублей на Google LLC как рекламораспространителя ненадлежащей рекламы финансовых услуг компании Ali Trade при помощи сервиса Google AdWords», — сообщили в ведомстве.
RT на русском 05:36
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Политика
Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему саудовские системы противовоздушной обороны, в числе которых и американские комплексы Patriot, не смогли отразить атаку дронов на нефтяные месторождения.
Российская газета 04:57