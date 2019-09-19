Национальная сборная России повысилась в рейтинге ФИФА, который был опубликован в четверг на сайте организации. Успех российской сборной в матча отборочного турнира Евро-2020 позволил команде Станислава Черчесова шагнуть на четыре позиции — с 42-го места на 46-е.

Сборная России поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА

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