Сборная России по футболу переместилась на пять позиций вверх и занимает сейчас 37-е место в рейтинге ФИФА. Эта информация опубликована на официальном сайте Международной федерации футбола. Первое место в рейтинге ФИФА по-прежнему занимает сборная Бельгии.

Сборная России поднялась на пять позиций в рейтинге ФИФА

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