Футбол
Татар-информСборная России поднялась на пять позиций в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу переместилась на пять позиций вверх и занимает сейчас 37-е место в рейтинге ФИФА. Эта информация опубликована на официальном сайте Международной федерации футбола. Первое место в рейтинге ФИФА по-прежнему занимает сборная Бельгии.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 14:37, Вашингтон
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 14:37, Вашингтон
Политика
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Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов отправится вместе с молодежной сборной России на матчи суперсерии с командами канадских юниорских лиг.
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поддерживает идею продавать не только пиво, но и водку на стадионах во время футбольных матчей.
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Костин заявил о наступлении санкционной паузы
Глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о наступлении санкционной паузы.
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Соединенные Штаты, будучи близкими союзниками курдов в Сирии, фактически вынудили их воевать с Турцией.
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Оказалось, что вирус Зика уничтожает белок, который отвечает за транспорт жирных кислот в ткани мозга.
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В ходе шестичасовых переговоров в Сочи 22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган беседовали один на один более двух часов.
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Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств на Африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд.
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Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений
Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.
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