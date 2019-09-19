Футбол
Газета.RuСборная России поднялась в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась с 46-го на 42-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), об этом сообщается на официальном сайте организации. В активе российской команды 1455 очков. Отметим, что россияне поднялись на четыре строчки в рейтинге.
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Шоу-бизнес
Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
ТК Звезда вчера в 08:59
Авто
Внедорожник GAC сертифицировали для рынка России
Судя по документу, действующему с 17 сентября 2019 года по 16 сентября 2022 года, GAC GS8 длиной 4836 мм, шириной 1910 мм и высотой 1770 мм (колесная база – 2800 мм) предложат на российском рынке с безальтернативной 2,0-литровой «турбочетверкой» 4B20M1 мощностью 190 л.с. (на 11 л.с. меньше, чем у китайского варианта) и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач TF-83SC от Aisin.
Автоновости дня вчера в 23:35
Хоккей
Панарин сыграет в первом звене «Рейнджерс»
Российский нападающий Артемий Панарин, летом подписавший семилетний контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс", выйдет на первый предсезонный матч против "Нью-Джерси Девилз" в первом звене команды.
ProstoProSport 17 сентября в 11:43
Армия и оружие
Эр-Рияд докажет причастность Ирана к атакам на НПЗ
Доказательства причастности Тегерана к атакам на нефтяные объекты Эр-Рияда есть и они будут представлены 18 сентября.
Телеканал 360° вчера в 01:52
Политика
Председателем Мосгордумы вновь стал Алексей Шапошников
Российская газета 04:43
Футбол
Дмитрий Тарасов поблагодарил «Динамо» за возможность играть в клубе
Телепрограмма вчера в 07:09
Политика
Россия и Украина обсудят транзит газа в Брюсселе
Трехсторонние переговоры о поставках газа между Россией и Украиной, которые пройдут в Брюсселе в четверг, 19 сентября, при участии представителей Еврокомиссии, — уже второй раунд переговоров накануне завершения десятилетнего транзитного договора «Нафтогаза» и «Газпрома», который истекает 31 декабря.
РБК 02:00
Политика
Зеленский: Землю на Украине смогут купить только украинцы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что покупать землю после открытия рынка смогут только украинские граждане и компании.
РЕН ТВ 04:11
Происшествия
Основательница РЕН ТВ Лесневская опровергла информацию об обысках
Основательница телеканала РЕН ТВ Ирена Лесневская опровергла информацию об обысках в ее подмосковном доме.
BFM.ru 04:34
Общество
В РПЦ попросили не исключать изучение религий из школьной программы
В РПЦ призвали Минпросвещения отказаться от утверждения нового образовательного стандарта (ФГОС), в котором не предусмотрено преподавание основ традиционных религий в рамках школьного курса "Основ религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ).
Интерфакс 05:22
Политика
Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему саудовские системы противовоздушной обороны, в числе которых и американские комплексы Patriot, не смогли отразить атаку дронов на нефтяные месторождения.
Российская газета 04:57
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы
Состояние Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову.
РИА Новости 02:01
Наука
В России разработали новую гравитационную модель элементарных частиц
Ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" разработали новую гравитационную модель внутренней структуры элементарных частиц и ядер атомов, которая способна изменить современные представления о физике.
РИА Новости вчера в 02:00
Происшествия
В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам
В полиции агентству не подтвердили, что задержанный является шаманом, и не пояснили, в чем он подозревается.
РИА Новости 04:35
Происшествия
Россиянка с двухлетним ребенком провалилась в яму с кипятком
Lenta.ru вчера в 05:57
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Политика
В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате теракта в Луганске повреждён путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя России.
RT на русском 03:57
Гаджеты
В программном обеспечении SSD Samsung с интерфейсом PCIe Gen4 реализованы три ключевых новшества
Компания Samsung Electronics рассказала о новшествах, реализованных в программном обеспечении ее твердотельных накопителей, оснащенных интерфейсом PCIe Gen4.
iXBT.com 04:21
Происшествия
Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»
Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru вчера в 12:24
Общество
Таиланд отменит въездные анкеты для иностранцев
Таиланд отменит для иностранцев "белые карточки" или формы ТМ6, то есть анкеты, необходимые для въезда в эту страну.
Газета.Ru 00:34
Здоровье
Онищенко оценил рекомендации Минздрава о ежедневной порции алкоголя
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил рекомендации Минздрава о "безопасной" ежедневной порции алкоголя.
РИА Новости 04:44
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Наука
Зубные имплантаты несут опасность для здоровья
Сибирские учёные предупредили, что зубные имплантаты могут стать причиной проблем со здоровьем и развития опасной инфекции, которая вызывает отеки десны, кровотечения и разрушение костной ткани.
Аргументы недели 03:02
Наука
В Бразилии опыт с ГМ-комарами вышел из-под контроля
Бразильские ученые признались, что эксперимент по внедрению в организм комаров гена, призванный уничтожить растущую популяцию этих насекомых, провалился.
МедиаПоток 16 сентября в 13:12
Политика
ЦИК Израиля подсчитал 92% бюллетеней: Ганц вновь опережает Нетаньяху
На утро 19 сентября, Центризбирком Израиля подсчитал 92% бюллетеней по итогам состоявшихся в минувший вторник досрочных парламентских выборов.
Евразия Daily 03:18
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Спорт
Путин поздравил российских гимнасток с победой в Чемпионате мира
Владимир Путин поздравил представительниц России на Чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку Дину Аверину и Екатерину Селезневу с золотыми медалями.
Невские Новости 05:10
Энергетика
Минприроды оценило стоимость всей российской нефти
Минприроды увеличило оценку стоимости запасов нефти в России по итогам 2018 года почти вдвое, следует из обновленных материалов ведомства.
Российская газета 02:36
Политика
НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова»
НАТО опубликовало статью о проблемах морской безопасности и упомянуло в ней несуществующее «море Азимова».
РБК вчера в 20:44
Происшествия
В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу
Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
REGNUM 01:19