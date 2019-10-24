Футбол
Российская газетаСборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке. В топ-40 рейтинга ФИФА сборная России совершила самый значительный прорыв по сравнению с сентябрем.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 17:35, Ашберн
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 17:35, Ашберн
Здоровье
Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком
Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Российская газета 14:06
Происшествия
Абызов сообщил об отъезде своего сына в США
RT на русском 14:00
Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
ТАСС вчера в 12:10
Политика
Побитый в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию.
Газета.Ru 15:27
Космос
Blue Origin представляет команду для создания лунного модуля
AstroNews.ru 22 октября в 11:49
Экономика
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК 17:00
Общество
С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность
Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Газета.Ru 10:44
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото
Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, опубликовала в Instagram новое фото после долгого отсутствия.
Газета Кемерова 13:28
Политика
Бундестаг не согласился отменить антироссийские санкции
Бундестаг отклонил предложения оппозиционных партий отменить санкции и вести политику "кооперации, а не конфронтации" с Россией.
РИА Новости 13:50
Экономика
В правительстве сняли разногласия по господдержке проектов в Арктике
В правительстве согласованы общие принципы господдержки и льгот для новых инвестиционных проектов в Арктике, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий развитие Арктического региона, по итогам совещания, которое прошло в четверг, 24 октября, под руководством первого вице-премьера Антона Силуанова, передал корреспондент РБК.
РБК 11:03
Наука
Японцы научили кружку печатать рисунки на воде пузырями
Есть также и автоматические устройства, печатающие на поверхности кофейной пенки произвольный рисунок.
N+1 09:44
Армия и оружие
В Китае озвучили сдерживающий США от нападения на Россию фактор
В Китае считают, что Америка строит военные планы в отношении России из-за наличия у последней стратегических ядерных сил.
Пятый канал 02:22
Политика
CNN обвинил Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
На сайте американского телеканала CNN во вторник 23 октября появилась статья о том, что Соединенные Штаты Америки стали «самыми большими неудачниками» на политическом ринге из-за подписания меморандума по Сирии президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Военное дело вчера в 08:58
Политика
Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной
В США начали процедуру оформления депортации россиянки Марии Бутиной на родину.
Газета.Ru 16:38
Гаджеты
Названа рекомендуемая цена видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super
Только вчера появились полные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super в исполнении Maxsun, и вот уже издание VideoCardz опубликовало данные о цене новинки.
Игромания.ру 22 октября в 08:53
Единоборства
Камил Гаджиев возмущен словами Конора Макгрегора о дагестанцах
Президент Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на резкие заявления Конора Макгрегора о Хабибе Нурмагомедове и его народе на пресс-конференции в Москве.
Спорт-Экспресс 14:27
Общество
Диетолог рассказала о вреде куриного бульона
Куриный бульон традиционно относился к числу полезных продуктов, которые помогают при выздоровлении. Однако сейчас ситуация изменилась.
Российская газета 10:10
Общество
Последствия работы в офисе на протяжении 20 лет наглядно показали
Ученые из Великобритании наглядно показали последствия продолжительной сидячей работы, создав восковую фигуру женщины по имени Эмма.
Lenta.ru 16:22
Наука
Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака
Lenta.ru 22 октября в 07:59
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава России назвал чистку сосудов шарлатанством
Главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов назвал чистку сосудов шарлатанством.
Актуальные Новости 02:25
Происшествия
В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку
В июле прошлого года главарь нацистов запрещенной в России группировки С14* Мазур получил двое суток домашнего ареста за цыганские погромы в Киеве.
ИА Новороссия 13:35
Политика
Турция потребует от США выдачи командующего СДС
Министерство юстиции Турции подготовит в США запрос о выдаче командующего отрядами "Сирийских демократических сил" Мазлума Абди, сказал в эфире TRT президент Турции Реджеп Эрдоган.
Life.ru 15:53
Шоу-бизнес
Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз
Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 14:30
Технологии
Корональная дыра грозит омичам магнитной бурей
На Землю из Солнца направлена корональная дыра, поэтому 24 и 25 октября можно ожидать магнитные бури, которые негативно сказываются на здоровье людей.
Омскрегион 03:04
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Общество
В Испании эксгумировали останки диктатора Франсиско Франко
Диктатора похоронили в построенном при его правлении монументальном комплексе "Долина павших" в 58 км от Мадрида, где погребены останки тысяч жертв гражданской войны.
РБК 07:33
Футбол
Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.
RT на русском вчера в 18:02