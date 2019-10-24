Футбол
Российская газетаСборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке. В топ-40 рейтинга ФИФА сборная России совершила самый значительный прорыв по сравнению с сентябрем.
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Авто
АвтоВАЗ выпустит ветеринарный Lada Largus
Автоновости дня вчера в 01:33
Армия и оружие
Россия отправит в Сирию больше военной техники
22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы.
Lenta.ru 03:25
Гаджеты
Компактный флагман Sony Xperia 5 стал доступен для заказа в России
Что касается российских продаж, то в нашей стране клиентам предложат версию с 6 ГБ оперативной и 128 Гб встроенной памяти.
Astera вчера в 11:19
Армия и оружие
Россия перебросила в Сербию дивизион С-400 для учений
«Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» переброшены военно-транспортными самолётами ВКС России на территорию Сербии», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 04:18
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Космос
«Роскосмос» перенес запуск корабля «Прогресс» на МКС на 1 декабря
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправится на Международную космическую станцию (МКС) 1 декабря, сообщает 24 октября «РИА Новости» со ссылкой на национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA.
Известия 03:14
Общество
Полиция на Кузбассе возбудила дело против сироты, разорвавшего перед камерой Конституцию
МВД по Кемеровской области возбудило административное дело в отношении жителя Новокузнецка Игоря Горланова, который разорвал перед камерой Конституцию РФ и выложил видеозапись в соцсети.
ТАСС 02:43
Политика
Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, находящийся под домашним арестом, уехал из России и попросил политического убежища на Украине.
RT на русском 04:37
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Общество
Депутаты согласовали повышение тарифов на теплоснабжение в Саратове
Первый вопрос на повестке дня касался повышения тарифов на теплоснабжение.
Регион 64 02:56
Общество
России грозит массовая потеря вагонов
Россия рискует лишиться половины парка вагонов из-за решения об обязательном переходе на кассетные подшипники с 2021 года.
Московский Комсомолец 03:40
Здоровье
Врачи рассказали о причинах возникновения камней в почках
Российские медики назвали причины образования камней в почках.
Подмосковье Сегодня 22 октября в 08:36
Футбол
«Динамо» Киев — «Копенгаген»: определился фаворит матча Лиги Европы
Оценивая шансы клубов, букмекеры обращают внимание на то, что «Динамо» не проигрывает в последних семи играх во всех турнирах, а также выиграло три домашних матча подряд.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:16
Общество
На Украине напомнили об обращении хора имени Веревки к россиянам
Известия вчера в 21:14
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Шоу-бизнес
Наталья Краско после развода чувствует себя использованной
Наталья Краско откровенно призналась, что после развода чувствует себя использованной.
Актуальные Новости вчера в 07:40
Происшествия
В Карелии медведь напал на дрессировщика во время представления
В карельском городе Олонце во время циркового представления медведь напал на дрессировщика.
Российская газета 03:44
Политика
Путин рассказал об увеличении бюджетных мест для студентов из Африки
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита "Россия – Африка" заявил, что власти страны подумают об увеличении квоты бюджетных мест в вузах для студентов из стран Африки, сообщает РИА "Новости".
АМИТЕЛ 04:34
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
Новости Рязани вчера в 11:02
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания вчера в 10:23
Происшествия
Предполагаемый виновник ДТП в Петербурге был в федеральном розыске
Предполагаемый виновник ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали восемь человек, находился в федеральном розыске по делу о даче взятки.
Газета.Ru 03:54
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 22 октября в 19:17
Спорт
В совет WADA вошел пообещавший бороться с Россией украинец Жданов
Жданов в свою очередь заявил, что займется борьбой за права честных спортсменов и сделает все возможное, чтобы отлучить Российскую Федерацию от профессионального спорта.
Discover24 05:16
Кино
Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
Вести.Ru вчера в 23:33
Космос
Обнаружена одна из первых гигантских галактик Вселенной
Международная команда астрономов из Австралии, Дании, Нидерландов, США и Швейцарии обнаружила одну из первых гигантских галактик нашей Вселенной.
RT на русском вчера в 15:04
Здоровье
Рак простаты провоцируют три молочных продукта
Врачи определили три молочных продукта, которые провоцируют у мужчин возникновение рака простаты, сообщает профильное издание medikforum.
Ugpressa.ru 22 октября в 14:47
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Космос
Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества
Появилась новая фотографию этого вещества, и вместе с ней увеличилось количество предположений по поводу того, что оно собой представляет.
ГЛАС.RU вчера в 05:04