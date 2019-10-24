Футбол

Российская газетаРоссийская газетаСборная России поднялась в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке. В топ-40 рейтинга ФИФА сборная России совершила самый значительный прорыв по сравнению с сентябрем.
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Сборная России Станислава Черчесова поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА

Чемпионатвчера в 11:30

Россия поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА

Советский спортвчера в 04:39

Сборная России вошла в топ-40 рейтинга ФИФА

Матч ТВвчера в 04:07

Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА

Спорт-Экспрессвчера в 04:20

Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА

РИА Новостивчера в 04:18

Сборная России поднялась на 5 строчек в рейтинге ФИФА

Sports.ruвчера в 04:32

Сборная России вошла в топ-40 рейтинга ФИФА

Sportbox.RUвчера в 04:07
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:22, Ашберн

Сборная Молдовы - на 175 месте в рейтинге ФИФА

КП - Молдовавчера в 10:22
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:22, Ашберн
Гаджеты

Новый iPhone SE 2 запустят в производство в январе 2020 года

Вести Подмосковья 23 октября в 06:52
Общество

ФСБ сможет отключать связь с уличенными в телефонном терроризме странами

Совет безопасности России несколько месяцев назад дал поручение Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Минкомсвязи до конца 2019 года проработать вопрос внесения изменений в законодательство о связи для борьбы с телефонным терроризмом, то есть с большим количеством ложных звонков, например с сообщениями о минировании зданий.
РБК 00:00
Армия и оружие

Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию

Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию. Об этом в пятницу, 25 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
Известия вчера в 23:09
Общество

Установлена причина смерти Александра Македонского

Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Политика

В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

России «придется» в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Политика

Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии

В пятницу, 25 октября, из-за скандала, связанного с подкупом избирателей, подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который, среди прочих задач, также курирует развитие экономических отношений с Россией.
Вести.Ru вчера в 20:14
Происшествия

Бриллиант стоимостью почти $2 млн похищен в Японии

Бриллиант в 50 карат стоимостью 200 миллионов иен ($1,8 млн – Ред.) похищен с выставки в Иокогаме, сообщает Singapore News в пятницу, 25 октября.
Известия 00:49
Общество

Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером

Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
Волгоградская правда вчера в 00:38
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ вчера в 19:40
Экономика

Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам

Как сообщает РБК, Дроздов, выступая в Госдуме, заявил, что на восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 млрд рублей.
РЕН ТВ 23 октября в 12:19
Здоровье

Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов

Риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Москва 24 вчера в 06:47
Политика

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Общество

Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости вчера в 18:09
Экономика

Богатейший человек мира потерял почти $7 млрд за сутки

Как отмечает CNBC, если котировки Amazon продолжат падение, Безос может потерять статус самого богатого человека в мире и уступить первое место в списке миллиардеров Bloomberg Billionaire Index основателю Microsoft Биллу Гейтсу.
РБК 00:21
Политика

Лавров допустил возвращение в Норвегию шпиона Берга «в любой момент»

Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, может вернуться на родину в любой момент.
РБК вчера в 17:38
Здоровье

Врач назвал симптомы для обязательной колоноскопии

Врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов назвал ряд симптомов, при которых показана процедура колоноскопии.
Версия.Инфо вчера в 21:32
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM 23 октября в 05:53
Политика

США намерены восстановить ряд торговых преференций для Украины

Как стало известно газете Washington Post, в Вашингтоне собираются уже до конца текущего месяца восстановить ряд торговых преференций для Киева.
Московский Комсомолец вчера в 22:05
Общество

В сети начали предлагать аудиозаписи разговоров клиентов Сбербанка

В предложении фигурирует около миллиона строк с полными данными клиента, которыми располагает банк, а также аудиозапись телефонного разговора клиента с банком.
REGNUM 23 октября в 22:31
Общество

Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Политика Сегодня 23 октября в 09:04
Космос

В России запустят возвращаемую ракету-носитель

Национальная служба новостей 22 октября в 02:59
Политика

Хабиров возглавит отделение «Единой России» в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров возглавит республиканское отделение "Единой России".
Реальное время вчера в 13:37
Экономика

Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Известия вчера в 17:01
Общество

День Андрона Звездочета: что запрещено делать 25 октября

Считается, что в этот день нельзя сквернословить, а также стирать вещи и поднимать тяжести. Это может привлечь неприятности в вашу жизнь.
Волгоградская правда 00:01
Космос

Мы можем отправиться на Венеру с современными технологиями

24 сентября представители Исследовательско-аналитической группы Венера (VEXAG) выступили перед консультативным комитетом НАСА по планетарным наукам, порекомендовав агентству уделить первоочередное внимание миссии к Венере, второй ближайшей к Солнцу планете.
AstroNews.ru 23 октября в 07:22
Здоровье

Россияне остались довольны процедурой диспансеризации

70 процентов опрошенных остались довольны организацией процедуры.
Lenta.ru вчера в 11:42
Происшествия

В Петербурге экс-кассир банка грабила ювелирные магазины

7 новостей 00:04
Наука

Жирная кислота спасла мышей от микроцефалии

Оказалось, что вирус Зика уничтожает белок, который отвечает за транспорт жирных кислот в ткани мозга.
N+1 вчера в 07:49
Единоборства

Макгрегор отреагировал на толпу дагестанцев у его отеля в Москве

Lenta.ru 01:15
Общество

В России назвали востребованные в ближайшем будущем профессии

Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда выяснили, какие профессии будут востребованы в стране в ближайшем будущем.
Lenta.ru 00:31
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