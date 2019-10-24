Футбол

Российская газетаРоссийская газетаСборная России поднялась в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке. В топ-40 рейтинга ФИФА сборная России совершила самый значительный прорыв по сравнению с сентябрем.
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Сборная России Станислава Черчесова поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА

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Сборная России обретает шансы на вторую корзину при жеребьевках Евро и ЧМ

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Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА

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Сборная России поднялась на 5 строчек в рейтинге ФИФА

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Сборная России вошла в топ-40 рейтинга ФИФА

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