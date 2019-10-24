Футбол

Российская газетаРоссийская газетаСборная России поднялась в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке. В топ-40 рейтинга ФИФА сборная России совершила самый значительный прорыв по сравнению с сентябрем.
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Сборная России Станислава Черчесова поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА

Чемпионат11:30

Россия поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА

Советский спорт04:39

Сборная России вошла в топ-40 рейтинга ФИФА

Sportbox.RU04:07

Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА

Спорт-Экспресс04:20

Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА

РИА Новости04:18

Сборная России вошла в топ-40 рейтинга ФИФА

Матч ТВ04:07

Сборная России поднялась на 5 строчек в рейтинге ФИФА

Sports.ru04:32
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 13:08, Вашингтон

Сборная Молдовы - на 175 месте в рейтинге ФИФА

КП - Молдова10:22
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 13:08, Вашингтон
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На Украине предложили продавать демонтированные памятники Владимиру Ленину.
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«Как отмечается в стратегии национальной безопасности США 2017 года, США рассматривает Китай как стратегического и экономического соперника», – сказал Пенс, передает ТАСС.
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