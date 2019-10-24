Футбол

Российская газетаРоссийская газетаСборная России поднялась в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке. В топ-40 рейтинга ФИФА сборная России совершила самый значительный прорыв по сравнению с сентябрем.
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Сборная России обретает шансы на вторую корзину при жеребьевках Евро и ЧМ

Спорт уик-энд06:23

Сборная России вошла в топ-40 рейтинга ФИФА

Sportbox.RU04:07

Сборная России поднялась на 5 строчек в рейтинге ФИФА

Sports.ru04:32

Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА

РИА Новости04:18

Россия поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА

Советский спорт04:39

Сборная России вошла в топ-40 рейтинга ФИФА

Матч ТВ04:07

Сборная России поднялась на пять строчек в рейтинге ФИФА

Чемпионат04:06
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Технологии

Сотрудники Google обвинили руководство в слежке за ними

Сотрудники Google обвинили руководство компании в том, что оно разработало инструмент для слежки, сообщает Bloomberg.
Forbes 04:11
Политика

Киев признает свидетельства о смерти и рождении, выданные в ДНР и ЛНР

"Вопрос о подтверждении фактов рождения и смерти на территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, будет рассматривать специально созданная комиссия", - говорится в сообщении.
РИА Новости 06:49
Происшествия

В Подмосковье 15-летняя школьница изнасиловала двух семиклассниц

В Коломне (Московская область) произошел дикий и омерзительный случай. Там 15-летнюю школьницу Наташу подозревают в сексуальном насилии.
Вечерний курьер 06:49
Экономика

ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий

Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 06:35
Армия и оружие

Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России

Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
РБК 05:37
Происшествия

Виновник ДТП в Санкт-Петербурге находился в федеральном розыске

РБК 06:48
Армия и оружие

Кремль назвал условие полного вывода российских военных из Сирии

Российские военные находятся в Сирии на законном основании, но после завершения политического урегулирования нужен будет полный вывод всех иностранных военных с территории ближневосточного государства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:24
Общество

Эксперт прокомментировала наряд Елены Зеленской на церемонии в Японии

Международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе с ФАН оценила наряд супруги украинского президента Владимира Зеленского на церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
RT на русском вчера в 12:11
Происшествия

Найденные в грузовике 39 погибших мигрантов оказались китайцами

39 человек, чьи тела были обнаружены в грузовике в английском городе Грейс, графство Эссекс, оказались гражданами Китая.
Lenta.ru 05:57
Шоу-бизнес

Решетова показала свой живот после родов

Ребенок уже начал помогать маме зарабатывать в соцсетях Новоиспеченная мама Анастасия Решетова поделилась с подписчиками личной страницы "Инстаграма" свежим видео, где продемонстрировала свой живот спустя шесть дней после родов.
WomanHit.ru вчера в 04:00
Единоборства

Макгрегор заявил о желании подраться с Хабибом в Москве

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор заявил о желании подраться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
Газета.Ru 06:00
Музыка

Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере

Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Происшествия

Грузия экстрадировала в Россию хакера

Грузией экстрадирован в Россию хакер Ярослав Сумбаев, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:15
Общество

Под Мадридом проходит эксгумация останков Франсиско Франко

В Долине Павших недалеко от Мадрида проходит процедура эксгумации останков бывшего руководителя страны Франсиско Франко.
Радио Маяк 05:42
Политика

Россияне доверяют президенту меньше, чем армии

Второй год подряд россияне больше доверяют армии, чем президенту, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 17:15
Общество

Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером

Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
Волгоградская правда 00:38
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Политика

Опрос показал, в чем украинцы видят наибольшую угрозу для страны

Около 50% жителей Украины считают наибольшей угрозой для страны массовый выезд сограждан за границу и экономический упадок, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
РИА Новости 06:40
Общество

Елену Малышеву госпитализировали с гипертоническим кризом

ТАСС вчера в 02:29
Политика

В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Финансы

TCS Group провела листинг ГДР на Московской бирже

TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф-банка и «Тинькофф страхование») провела листинг ГДР (глобальных депозитарных расписок) на Московской бирже.
Коммерсантъ вчера в 15:09
Шоу-бизнес

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова станет мамой во второй раз

Актриса Екатерина Волкова, известная широкому зрителю благодаря сериалу «Воронины», поделилась в своем Instagram-аккаунте радостной новостью.
Летидор 02:43
Политика

Путин объявил о списании долгов стран Африки на 20 миллиардов долларов

Lenta.ru вчера в 06:40
Происшествия

В Кузбассе медведь растерзал охотника

Российская газета 02:26
Шоу-бизнес

Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров встречается со студенткой МГИМО

Внук Аллы Пугачевой встречается со студенткой МГИМО. Девушку Дени Байсарова зовут Мария, и она любит конный спорт.
OAnews вчера в 02:54
Кино

Бенедикт Камбербэтч ответил Мартину Скорсезе

Исполнитель роли Доктора Стрэнджа в фильмах по комиксам Marvel Бенедикт Камбербэтч подключился к диалогу с прославленным голливудским режиссером Мартином Скорсезе, который ранее заявил, что считает экранизации комиксов "парками развлечений".
Kinonews.ru 04:45
Политика

ФСИН подтвердила побег фигуранта «Нового величия» Гаврилова

Сотрудники ФСИН получили сигнал о нарушении целостности электронного браслета фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, который находился под домашним арестом.
RT на русском 06:01
Технологии

ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim

Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
Ведомости вчера в 12:21
Футбол

ЦСКА и «Краснодар» попробуют набрать первые очки в Лиге Европы

Футбольные клубы ЦСКА (Москва) и "Краснодар" в четверг проведут матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы, в которых постараются набрать первые очки в турнире.
РИА Новости вчера в 17:14
Происшествия

Мосгорсуд продлил двум сестрам Хачатурян запрет на ночные прогулки

РИА Новости 05:31
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