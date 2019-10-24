Российская сборная, ведомая Станиславом Черчесовым вышла на 37-е место в опубликованном сегодня рейтинге ФИФА. До текущего момента сборная занимала 42 строчку. В активе нашей команды 1474 очка.

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА на 5 позиций

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