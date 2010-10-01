Пресс-служба сборной России показала, что осталось за кадром матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана. Встреча прошла на стадионе «Калининград» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Сборная России показала, что осталось за кадром в матче с Казахстаном

Происшествия Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.

Политика Лавров высказался об американском шпионе в правительстве России Министр иностранных дел России Сергей Лавров не знает Олега Смоленкова, которого в СМИ называют американским шпионом, работавшим в правительстве РФ.

Политика Глава МВД Эстонии выступил против трудовых мигрантов с Украины Министр внутренних дел Эстонии, лидер Консервативной народной партии Март Хельме в интервью телеканалу ETV+ выступил против украинцев, приезжающих на работу в республику.

Политика Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.

Политика Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.

Политика Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.

Экономика Минфин разработал новую пенсионную систему Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрацию накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Путин предложил использовать искусственный интеллект в госуправлении Президент России Владимир Путин предложил председателю правления Сбербанка Герману Грефу использовать наработки банка в сфере искусственного интеллекта в государственном управлении.

Технологии Бывший гендиректор ТНТ назначен вице-президентом МТС по медиабизнесу Игорь Мишин назначен на пост вице-президента, курирующего развитие медиабизнеса МТС, говорится в сообщении компании.

Политика Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся в Киев в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной, провел пресс-конференцию.

Армия и оружие МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».

Транспорт В Дептрансе рассказали об изменениях в сфере транспорта Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Москвы Максим Ликсутов на заседании президиума правительства столицы рассказал об итогах работы транспортного комплекса города Москвы в первом полугодии 2019 года.

Общество Женщины начнут управлять поездами московского метро с 2021 года "Думаю, в марте следующего года сформируем группу и начнем обучение по профессии машиниста", - добавил вице-мэр.

Происшествия Отменено решение о депортации петербургского блогера в Азербайджан "Санкт-Петербургский городской суд отменил постановление Дзержинского районного суда г. Санкт-Петербурга о выдворении за пределы РФ Эльвина Исаева за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.3.1 ст.18.8 КоАП РФ, и назначении ему штрафа в размере 5000 рублей", - сказано в публикации.

Культура Путин присвоил Михалковой и Исаковой звание заслуженного артиста РФ Президент Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ актрисе Анне Михалковой, а также её коллеге по творческому цеху Виктории Исаковой.

Киберспорт Для Control выпустили патч, улучшающий производительность В обновлении улучшили стабильность и общую производительность, исправили различные баги и вылеты, ошибки с прогрессом и достижениями, а также другие проблемы.

Происшествия Спящий за рулем на трассе в США водитель Tesla попал на видео Водитель Твит Рэндалл спал за рулем электрокара Tesla, когда машина ехала по платной трассе в Массачусетсе.

Экономика В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.

Политика США ввели санкции против двух сотрудников СК России США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.

Политика Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.

Происшествия В Сургуте подросток угрожал родителям пневматическим пистолетом "В настоящее время идет проверка, выясняется, где подросток взял пистолет, кому он принадлежит", - добавил представитель УМВД.