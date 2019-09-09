Стала известна форма сборной России, в которой команда сыграет против Казахстана в рамках отборочного этапа чемпионата Европы-2020. Полевые игроки будут выступать в красной форме, вратарь – в зеленой.

Сборная России сыграет с Казахстаном в красной форме

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