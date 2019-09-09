После окончания матча российская команда опубликовала победное фото из раздевалки. В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе I сборная России обыграла национальную команду Казахстана со счётом 1:0. Встреча состоялась в Калининграде на одноимённом стадионе.

Сборная России показала фото из раздевалки после матча с Казахстаном

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