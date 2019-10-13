В 19:00 по Москве начнется матч восьмого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Кипра и России. За несколько часов до игры россияне провели разминку в отеле. Известно, что в матче не примет участие защитник ЦСКА Марио Фернандес.

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Сборная России перед игрой с Кипром провела разминку в отеле

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